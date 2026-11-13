Kiểm soát giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp về kết quả công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, định hướng những tháng còn lại của năm.

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Theo thông báo, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua các tuyến hàng hải chiến lược, gây áp lực lên giá nhiên liệu, nguyên vật liệu và chi phí vận tải quốc tế.

Trong nước, mặt bằng giá chịu tác động của yếu tố mùa vụ, biến động giá nhiên liệu thế giới và chi phí đầu vào. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước; bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật liệu xây dựng.

Đồng thời, chủ động đánh giá những yếu tố tác động đến mặt bằng giá, xây dựng phương án ứng phó kịp thời với các biến động bất thường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, việc điều hành phải thực hiện theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân; hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm, dịp Tết và giữ ổn định giá các mặt hàng này đến hết năm 2026.

Chủ động dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn cung dịp Tết

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm, Bộ Công Thương được giao chủ trì triển khai các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Bộ cũng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý.

Đối với thị trường năng lượng, Bộ Công Thương phải theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng; bảo đảm nguồn cung ổn định, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn.

Đồng thời, theo dõi việc thực hiện chính sách giảm thuế đối với xăng từ ngày 1/11/2026, bảo đảm tác động giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ động phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và rau củ quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết.

Cùng với đó, tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động khôi phục sản xuất, tái đàn sau thiên tai, dịch bệnh và phối hợp điều hòa nguồn cung giữa các địa phương.

Đối với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường theo dõi giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và chi phí xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu sát với diễn biến thị trường. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung thuốc, vật tư, thiết bị y tế với giá hợp lý; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu kiểm soát giá sách giáo khoa, các khoản thu tại cơ sở giáo dục, không để phát sinh khoản thu ngoài quy định hoặc lợi dụng nhu cầu học tập để tăng giá bất hợp lý.

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động xây dựng phương án cân đối cung cầu, tổ chức dự trữ, cung ứng hàng hóa và triển khai các chương trình bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán.

Các địa phương phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch và những địa bàn có nguy cơ biến động giá cao.

Các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với những địa phương có chỉ số CPI tăng cao hơn mức bình quân cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân tích nguyên nhân, xác định các nhóm hàng hóa, dịch vụ tác động chủ yếu để có giải pháp điều hành phù hợp.

Trong khi đó, các địa phương có mức tăng CPI thấp hơn bình quân cả nước cũng không được chủ quan, cần tiếp tục dự báo những yếu tố gây áp lực tăng giá trong hai tháng cuối năm.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, giữ ổn định thị trường, hạn chế biến động giá bất thường, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2027.