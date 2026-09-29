Kiểm soát dinh dưỡng bữa ăn học đường

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học.

Nội dung tập huấn tập trung vào xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng và theo dõi tình trạng dinh dưỡng của học sinh. Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh ngay tại trường học.

Theo đó, các trường được hướng dẫn sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” và thực hiện công cụ giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” giúp học sinh hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, sử dụng đa dạng thực phẩm.

Công tác theo dõi tình trạng dinh dưỡng học sinh cũng được chú trọng thông qua công cụ đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI) theo lứa tuổi, giúp nhà trường thuận tiện trong việc theo dõi, tổng hợp và quản lý tình trạng dinh dưỡng của học sinh.

Dự án Bữa ăn học đường do Bộ GD&ĐT, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp triển khai trên toàn quốc. Đến tháng 6/2026, dự án đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 4.500 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú.

Tại Huế, Sở GD&ĐT đã triển khai các nội dung của dự án đến các trường tiểu học có tổ chức bán trú, trong đó chú trọng hướng dẫn sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” và các công cụ hỗ trợ tổ chức bữa ăn học đường.