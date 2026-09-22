Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ sớm

Cả nước có hơn 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 8 tháng

Theo báo cáo của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trong 8 tháng năm 2026, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong cả nước được triển khai trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, cùng với việc thực hiện nhiều quy định, chính sách mới trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế.

Tính đến hết tháng 8/2026, cả nước có 130,7 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 2,7 triệu lượt, tương ứng 2,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khám chữa bệnh ngoại trú đạt 117,1 triệu lượt, tăng 1,8%; điều trị nội trú đạt 13,6 triệu lượt, tăng 4,2%.

Tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 117.993 tỷ đồng, tăng 11.726 tỷ đồng, tương ứng 11% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngoại trú đạt 44.829 tỷ đồng, tăng 11,5%; chi nội trú 73.164 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Năm 2026, tổng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn quốc được giao là 157.200 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2026, tổng chi khám chữa bệnh so với dự toán khoảng 119.896 tỷ đồng, tương ứng 76,3%.

Trong 10 tỉnh, thành phố được phân tích chuyên sâu, một số địa phương có tỷ lệ sử dụng dự toán cao như Cà Mau, TP. Hà Nội, TP. HCM, Vĩnh Long...

Quá trình thực hiện công tác giám định, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho thấy, vẫn còn một số yếu tố như: còn những bất cập liên quan đến chi phí chẩn đoán hình ảnh không in phim; chi phí ngày giường cần tiếp tục được kiểm soát gắn với giấy phép hoạt động và quy mô giường bệnh thực tế; việc khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa, trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục có xu hướng gia tăng, yêu cầu đối với công tác giám định, kiểm soát chi phí ngày càng cao.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tập trung hơn vào phân tích nguyên nhân, nhận diện dấu hiệu bất thường và xử lý đến cùng những vấn đề đã được cảnh báo.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường, cần xem xét tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục triển khai các quy định liên quan và thực hiện rà soát chi phí theo từng chuyên đề.

Ngoài ra, cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên, nhất là năng lực phân tích dữ liệu, nhận diện nguy cơ và đánh giá các chỉ số chuyên môn. Công tác giám định cần chuyển mạnh từ xử lý khi chi phí đã phát sinh sang cảnh báo sớm, phân tích sớm và can thiệp sớm; qua đó chủ động phòng ngừa những yếu tố có nguy cơ làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh.