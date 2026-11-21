Lực lượng kiểm ngư tỉnh An Giang tuyên truyền cho ngư dân các quy định về chống khai thác IUU. (Ảnh: LÊ SƠN)

Hướng tới xây dựng một nghề cá phát triển, trách nhiệm và bền vững, tỉnh An Giang đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng cường kiểm soát, siết chặt kỷ cương quản lý đội tàu, quyết tâm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến

Theo Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang, trong tháng 10/2026, An Giang hoàn thành 19/19 nhiệm vụ được giao, đạt 100%; kết quả chấm điểm trên Hệ thống báo cáo điều hành chống khai thác IUU đạt 91,98 điểm, xếp loại tốt.

Đến đầu tháng 11, toàn tỉnh có 10.896 tàu cá đã đăng ký và cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); 10.555 tàu cá còn hạn giấy phép khai thác thủy sản; 4.482 tàu có chiều dài từ 12m trở lên còn hạn đăng kiểm; 3.194 tàu từ 15m trở lên còn hạn chứng nhận an toàn thực phẩm và 3.529 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, 19/21 điểm tập kết lên cá tạm thời đã triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Từ ngày 3 đến 16/11, có 722 tàu cá thực hiện thủ tục qua hệ thống tại các điểm này.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn cho biết, Sở đã phối hợp các xã, phường, đặc khu có tàu cá rà soát, đối chiếu, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản và tàu cá chưa đăng ký; đồng thời chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh định kỳ hằng tuần cung cấp danh sách cho địa phương và các lực lượng chức năng để theo dõi, quản lý, bảo đảm không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Nhờ sự phối hợp tốt giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở, công tác theo dõi, giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn đã đi vào nền nếp, tạo đà quan trọng cho giai đoạn nước rút gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh An Giang có 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Danh sách chi tiết cùng vị trí neo đậu từng tàu được cung cấp định kỳ hằng tuần cho các Trạm Kiểm soát Biên phòng và chính quyền cấp xã để giám sát chặt chẽ tại bến, kiên quyết không cho xuất bến ra khơi khai thác.

Ngư dân vươn khơi bám biển, thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU. (Ảnh: TRẦN TUYỀN)

Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang đã triển khai công bố 21 điểm tập kết lên cá tạm thời trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát tàu cá thực hiện thủ tục xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống eCDT. Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cấp tài khoản, tổ chức tập huấn cài đặt, sử dụng hệ thống eCDT cho đại diện 21 tổ chức, doanh nghiệp quản lý điểm tập kết, cán bộ chuyên môn địa phương, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng và ngư dân để thực hiện thủ tục cho tàu cá xuất, nhập bến.

Xác định việc xử lý vi phạm là biện pháp răn đe có tính quyết định, An Giang đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong 10 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức hơn 1.500 chuyến tuần tra, kiểm soát.

Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ ngư dân

Bên cạnh các biện pháp xử lý nghiêm minh, An Giang luôn coi trọng công tác hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về chính sách hỗ trợ chủ tàu cá thay thế thiết bị VMS. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện quy trình thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hướng dẫn, bảo đảm kinh phí hỗ trợ sớm đến các chủ tàu đủ điều kiện.

Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản và hướng dẫn sử dụng thiết bị VMS cho bà con ngư dân tỉnh An Giang. (Ảnh: LÊ SƠN)

Tỉnh An Giang cũng đang gấp rút hoàn thiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với các tàu cá hư hỏng, không đủ điều kiện hoạt động hoặc chủ tàu không còn nhu cầu tham gia khai thác thủy sản. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tận gốc số lượng tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép), giảm cường lực khai thác thủy sản, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân từng bước chuyển đổi sinh kế phù hợp.

Quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển, nhất là tại những vùng biển giáp ranh; tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành quy định trong khai thác thủy sản.

Chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, mà còn là chiến lược lâu dài để tỉnh An Giang tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của bà con ngư dân, An Giang đang hướng tới một nghề cá minh bạch và phát triển bền vững trong tương lai.