Kiểm soát chặt tiến độ nhà thầu thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Làm rõ khối lượng còn lại, đối chiếu việc huy động nguồn lực hàng ngày

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Hồng Vinh tại buổi kiểm tra hiện trường dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Cam Lộ đến Hòa Liên và cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. (Ảnh chụp tháng 8/2026).

Ghi nhận thời gian qua, Ban QLDA, tư vấn và nhà thầu đã có nỗ lực triển khai các dự án, tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá, tiến độ thực hiện dự án vẫn không đáp ứng yêu cầu đề ra, dẫn đến giải ngân của 3 dự án đều chậm.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh với vai trò là chủ đầu tư phải khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng còn lại, xây dựng tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết và tiến độ "đường găng" (tiến độ các hạng mục quyết định tiến độ - PV) của từng gói thầu, từng hạng mục theo ngày, theo tuần gắn với biện pháp tổ chức thi công, huy động nguồn lực. Tiến độ phải có tính khả thi, gắn với sản lượng và kế hoạch giải ngân, làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc và đánh giá trách nhiệm của từng nhà thầu.

Chủ đầu tư cũng được giao hằng ngày phải đối chiếu nhân lực, máy móc, thiết bị thực tế trên công trường với hồ sơ dự thầu và kế hoạch huy động nguồn lực theo tiến độ đã được chấp thuận; yêu cầu nhà thầu bổ sung ngay các nguồn lực còn thiếu, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, nhiều mũi, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi; tổ chức các tổ công tác nội nghiệp để kiểm tra, thống nhất số liệu và kịp thời xử lý các vướng mắc; Tổ chức nghiệm thu thanh toán hằng tuần để nhà thầu có nguồn lực thi công liên tục.

"Đối với nhà thầu chậm tiến độ, không có chuyển biến, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh căn cứ quy định của hợp đồng để xử lý nghiêm, xem xét điều chuyển khối lượng cho nhà thầu đủ năng lực theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ban QLDA đồng thời tổ chức đánh giá, công khai kết quả thực hiện hợp đồng của các nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, có văn bản khuyến cáo đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu khi tham gia thực hiện các dự án xây dựng tiếp theo", thông báo nêu rõ.

Kiểm soát chặt tiến độ nhà thầu chậm, có giải pháp điều phối vật liệu, nhân lực

Lưu ý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang chậm cả về tiến độ xây lắp và tiến độ giải ngân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phải phát huy vai trò đầu mối, có giải pháp để điều phối nguồn cung cấp vật liệu cũng như nhân lực, máy móc, thiết bị giữa các nhà thầu, các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Đặc biệt, chủ đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công đối với các nhà thầu: Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa...

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các vị trí còn vướng giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi dự án; xác định rõ đầu mối, thời hạn hoàn thành, bảo đảm không ảnh hưởng tiến độ thi công và giải ngân.

Báo cáo Bộ Xây dựng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, tính đến đầu tháng 11/2026, sản lượng thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đạt gần 46% giá trị hợp đồng. Trên toàn công trường, các nhà thầu đang huy động 136 mũi thi công với gần 600 đầu máy, thiết bị và hơn 1.100 nhân lực.