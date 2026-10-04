Kiểm soát chặt tiến độ đường găng, sớm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Chiều 4/10, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan về tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 2, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm 4 dự án thành phần, tổng công suất dự kiến khoảng 4.515,8MW, tổng mức đầu tư khoảng 126.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.403MW, hiện đạt 99,62% tiến độ.

Tổ máy 1 đã hòa lưới đồng bộ ngày 12/4/2026, tổ máy 2 hòa lưới ngày 28/9. Theo kế hoạch, tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại ngày 23/11 và tổ máy 2 ngày 31/12/2026.

Tại buổi làm việc, EVN kiến nghị Bộ Công thương và các đơn vị liên quan tiếp tục tháo gỡ một số thủ tục để đưa tổ máy 1 vào phát điện thương mại trong tháng 11. Trong khi đó, Cục Hóa chất cho biết các bước thẩm định kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của dự án cơ bản hoàn tất và cam kết chậm nhất ngày 15/10 sẽ phê duyệt, chấp thuận kế hoạch này.

Tỉnh Quảng Trị cam kết tháo gỡ vướng mắc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh đã theo dõi, chỉ đạo sát tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch III, sau khi nhận phản ánh về vướng mắc mặt bằng tại hiện trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương hoàn thành công tác này trước ngày 10/10. Đến nay, mặt bằng cơ bản đã hoàn tất và địa phương cam kết bàn giao toàn bộ trước thời hạn trên.

Đoàn công tác trao đổi về tiến độ triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan về tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Ông Bùi Hoàng Phương khẳng định UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để xử lý những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án năng lượng trọng điểm.

Tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị Bộ Công thương bổ sung Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch IV vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời đẩy nhanh các dự án lưới điện để đáp ứng nhu cầu giải tỏa công suất.

Yêu cầu kiểm soát từng bước chạy thử

Với Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, dự án đã ký hợp đồng EPC, bàn giao mặt bằng và dự kiến khởi công trong tháng 11/2026. Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu EVN làm việc với tổng thầu, nhà cung cấp thiết bị để rút ngắn tiến độ đường găng, phấn đấu đưa dự án vào vận hành trong năm 2029.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Đối với Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III công suất 1.500MW, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tối ưu thời gian, tháo gỡ các nút thắt về thiết bị tua-bin máy phát, phấn đấu đưa dự án hoặc từng tổ máy vào vận hành trong năm 2030.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá tiến độ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt trên 99%, song yêu cầu EVN trực tiếp kiểm soát chặt từng mốc của "đường găng", phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Công thương lưu ý tiến độ phải đi đôi với an toàn, đặc biệt trong quá trình chạy thử, thử nghiệm hiệu suất và kiểm chứng các thông số kỹ thuật. "Tiến độ rất căng nhưng phải đảm bảo rất cẩn trọng", Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, yêu cầu kiểm soát từng thí nghiệm, từng bước để tránh rủi ro phát sinh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát toàn bộ 129 dự án năng lượng trên địa bàn Quảng Trị, tổng công suất khoảng 13.000MW, xác định rõ tiến độ từng dự án, kiên quyết loại bỏ hoặc điều chỉnh những dự án không khả thi, ưu tiên các dự án có khả năng sớm đưa nguồn điện ra miền Bắc. Việc rà soát phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kiểm tra công suất, tiến độ dự án đến thời điểm hiện tại. Đồng thời, cũng nghe đại diện của Ban quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2) trình bày về những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải. Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cũng đã kiểm tra khu vực kỹ thuật, trung tâm điều khiển hệ thống. Tại khu vực cảng nhập than và hạ tầng cơ sở, hạ tầng dùng chung của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch I. Đoàn công tác cũng kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường.