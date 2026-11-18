Nhu cầu mua sắm tăng cao vào những tháng cuối năm kéo theo nguy cơ gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương đang tăng cường kiểm tra từ kho hàng, điểm tập kết đến cơ sở kinh doanh và môi trường thương mại điện tử, chủ động ngăn chặn vi phạm, bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Công chức quản lý thị trường kiể soát hàng hoá tại cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quản lý

Những tháng cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng mạnh, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, mỹ phẩm, quần áo, hàng điện tử và hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây cũng là giai đoạn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có nguy cơ gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước tình hình đó, ngày 12/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cụ thể hóa yêu cầu kiểm soát từ sớm, từ xa, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang chú trọng những địa điểm tập kết hàng hóa trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh các địa bàn kinh doanh trọng điểm, lực lượng quản lý thị trường chú trọng kiểm tra các kho hàng, bến bãi và điểm trung chuyển, nơi hàng hóa được tập kết trước khi đưa ra thị trường.

Ông Dương Quốc Hưng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Đơn vị được giao quản lý địa bàn 5 xã gồm Sóc Sơn, Đa Phúc, Kim Anh, Nội Bài và Trung Giã. Đây là khu vực ngoại thành có nhiều kho hàng, bến bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh và điểm trung chuyển hàng hóa.

Với đặc thù địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 10 tập trung kiểm tra các kho hàng, bến bãi; trong đó chú trọng kho hàng đông lạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa vi phạm trước khi đưa ra thị trường. Đơn vị chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin về hoạt động của các cơ sở và tổ chức kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Cùng với kiểm tra, Đội còn tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ kho hàng ký cam kết chấp hành pháp luật, chú trọng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, lưu giữ hóa đơn, chứng từ và thực hiện quy định về an toàn thực phẩm. Việc ký cam kết được gắn với kiểm tra thực tế để nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Đội Quản lý thị trường số 10 tiếp tục tăng cường kiểm tra kho hàng đông lạnh, kho tập kết và điểm trung chuyển; phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trao đổi thông tin, xác minh và xử lý vi phạm. Trọng tâm là ngăn chặn hàng hóa vi phạm ngay tại nơi lưu giữ, không để tiếp tục vận chuyển, phân phối và tiêu thụ.

Thực tế kiểm tra tại Lào Cai cho thấy, nguy cơ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đã hiện hữu. Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tập trung đấu tranh với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Thực hiện Kế hoạch số 775/KH-QLTT ngày 8/10/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, theo dõi hoạt động kinh doanh trên Internet, website và mạng xã hội.

Từ ngày 15/10 đến 15/11/2026, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 2 cơ sở kinh doanh với 4 hành vi vi phạm; trong đó, có hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Internet. Hàng vi phạm gồm giày thể thao, áo phông, quần áo thể thao và áo khoác giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Manchester United, Manchester và Uniqlo. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 37 triệu đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 8 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục tập trung thu thập, phân tích thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên Internet; kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an để xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trên môi trường số.

Tương tự, tại Quảng Trị, ông Vũ Quang Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Trị chia sẻ: Một trong những khó khăn hiện nay là hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng phát triển, trong khi phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi. Vì vậy, việc xác định địa điểm kinh doanh, kho hàng của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên nền tảng mạng xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình thu thập thông tin, xác minh và kiểm tra đối tượng vi phạm.

Trước yêu cầu kiểm soát thị trường dịp cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Trị tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các tuyến, kho hàng, bến bãi và phương tiện vận chuyển có nguy cơ cao; đẩy mạnh thu thập, phân tích thông tin để phát hiện hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường số, kiểm tra an toàn thực phẩm và theo dõi hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Không chỉ trên môi trường mạng, hàng giả, hàng kém chất lượng còn được đưa về các địa bàn nông thôn theo phương thức nhỏ lẻ, khó phát hiện. Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau, hàng giả, hàng kém chất lượng thường được vận chuyển nhỏ lẻ về địa bàn, sau đó tiếp thị, quảng cáo đến từng hộ dân, kết hợp các chương trình khuyến mại để thu hút người mua. Đáng chú ý, tại khu vực nông thôn, hàng vi phạm thường được cất giấu trong nhà ở, quầy hàng, cửa hàng, chỉ đưa ra giao dịch khi có nhu cầu nên gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Siết kiểm soát thị trường cuối năm và dịp trước trong và sau Tết Đinh Mùi 2027

Ông Nguyễn Chí Vững, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Cà Mau nhấn mạnh: Đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ quan liên quan để trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến thị trường; đồng thời tham gia các tổ công tác liên ngành, tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Các nhóm hàng được địa phương chú trọng kiểm soát gồm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và hàng hóa phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đấu tranh chống hàng giả, hàng nhập lậu, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và bình ổn thị trường được các địa phương chú trọng. Song song với nhiệm vụ ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, bảo đảm chất lượng hàng hóa và nguồn cung cũng là yêu cầu quan trọng trong dịp cuối năm. Tại Lâm Đồng, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 1.100 vụ, phát hiện và xử lý trên 1.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách khoảng 8,3 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi sát cung cầu, triển khai giải pháp bình ổn thị trường và tăng cường kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng dự kiến triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, việc kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm đang được triển khai theo hướng bám sát địa bàn, tập trung vào những khâu và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao. Từ kho đông lạnh, điểm tập kết tại Hà Nội đến hoạt động kinh doanh trực tuyến ở Lào Cai, Quảng Trị và các điểm kinh doanh nhỏ lẻ tại Cà Mau, mỗi địa bàn đều có phương thức kiểm soát phù hợp với đặc thù thực tế.

Vì vậy, cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Đinh Mùi 2027 không chỉ đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn đòi hỏi sự chủ động trong phòng ngừa, phát hiện từ sớm. Cùng với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và sự vào cuộc của ngành công thương, việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, bảo đảm cung cầu và giữ ổn định giá cả sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phục vụ người dân đón Tết an toàn, tiết kiệm.