Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải đến từng tàu, gặp gỡ ngư dân tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Kiểm soát chặt từ khâu xuất bến

Địa bàn do Đồn Biên phòng Ninh Hải quản lý gồm phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa, hiện có 481 tàu cá và 125 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản diễn ra thường xuyên, nhiều phương tiện ra vào cảng cá và khu neo đậu. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt chẽ phương tiện, nắm chắc tình hình hoạt động trên biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Ninh Hải đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU và Bộ Quốc phòng. Trong đó, đơn vị tập trung quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động xuất, nhập bến, duy trì tuần tra trên biển và khu vực ven biển; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Hồng Lam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ninh Hải cho biết: “Tại cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải, phường Đông Ninh Hòa, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra tàu cá xuất, nhập bến, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện các quy định về khai thác thủy sản. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy phép khai thác, giấy tờ phương tiện, điều kiện hoạt động của tàu cá, thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhật ký khai thác và các thủ tục liên quan đến truy xuất nguồn gốc thủy sản. Qua kiểm tra, đơn vị kịp thời phát hiện những thiếu sót về hồ sơ, giấy tờ, thiết bị và điều kiện hoạt động của phương tiện để yêu cầu khắc phục trước khi ra khơi. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định, góp phần ngăn ngừa tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động hoặc cố tình vi phạm các quy định về khai thác thủy sản”.

Cùng với kiểm soát tại cảng cá và khu neo đậu, Đồn Biên phòng Ninh Hải duy trì hoạt động tuần tra trên biển và khu vực ven bờ. Riêng trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11/2026, đơn vị đã tổ chức 22 lượt tuần tra, với gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nội dung tuần tra tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, giấy tờ phương tiện, thiết bị VMS và phạm vi vùng biển được phép khai thác.

Thông qua hoạt động tuần tra, Đồn Biên phòng Ninh Hải chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của tàu cá, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, nhất là dấu hiệu khai thác sai vùng biển được phép và không duy trì kết nối thiết bị VMS. Các thông tin liên quan đến phương tiện có nguy cơ vi phạm được kiểm tra, xác minh để có biện pháp ngăn chặn phù hợp. Việc kết hợp kiểm soát tại cảng với tuần tra trên biển góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nhất là đối với những tàu cá thường xuyên hoạt động dài ngày.

Cùng với các biện pháp kiểm tra trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu giữa các hệ thống quản lý góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát tàu cá. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kết nối dữ liệu giữa hệ thống quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) và hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Việc liên thông dữ liệu tạo điều kiện đối chiếu thông tin về phương tiện, thuyền viên và hoạt động khai thác, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện những trường hợp có thông tin không thống nhất hoặc dấu hiệu bất thường. Đây là cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tàu cá, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Ninh Hải xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm IUU. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến các tàu cá, khu neo đậu gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên để tuyên truyền, hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải tặng dụng cụ cứu sinh, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác, duy trì hoạt động của thiết bị VMS, ghi và nộp nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đặc biệt, đơn vị nhấn mạnh trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc không đưa tàu khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, không tháo gỡ, vô hiệu hóa thiết bị VMS hoặc cố tình làm gián đoạn kết nối, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục xuất, nhập bến theo quy định.

Cán bộ Biên phòng còn hướng dẫn ngư dân kiểm tra giấy tờ, thiết bị trước mỗi chuyến biển, thường xuyên theo dõi hành trình của phương tiện và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi thiết bị VMS gặp sự cố. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, cấp phát cờ Tổ quốc và phao cứu sinh cho ngư dân. Các quy định pháp luật được giải thích thông qua những tình huống cụ thể, gắn với hoạt động khai thác hằng ngày, giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trung tá Nguyễn Hồng Lam cho biết: “Đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngư dân. Qua đó, giúp chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên nhận diện rõ các hành vi vi phạm, nắm chắc quy định của pháp luật, nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong quá trình khai thác thủy sản, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật”.

Ngư dân Nguyễn Thanh Tuấn, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá KH-97878-TS chia sẻ: “Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi hiểu rõ hơn các quy định về chống khai thác IUU, nhất là việc duy trì hoạt động của thiết bị VMS, ghi nhật ký khai thác và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Những nội dung chưa rõ đều được cán bộ Biên phòng giải thích, hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, mỗi khi chuẩn bị ra khơi, tôi luôn nhắc nhở anh em trên tàu kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vừa bảo đảm an toàn cho chuyến biển, vừa góp phần cùng lực lượng chức năng chống khai thác IUU”.

Thông qua công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Ninh Hải còn vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện vụ việc bất thường. Việc nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là những người trực tiếp quản lý phương tiện, tổ chức hoạt động khai thác và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định trong mỗi chuyến biển.

Cùng với nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm IUU, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải còn tích cực hỗ trợ ngư dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ phương tiện gặp nạn, cấp phát dụng cụ cứu sinh. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho ngư dân khi hoạt động trên biển, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa người dân với lực lượng Biên phòng trong quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển.

Chống khai thác IUU đòi hỏi phải triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Bằng việc kiểm soát tàu cá ngay từ khâu xuất bến, duy trì tuần tra trên biển, ứng dụng dữ liệu trong quản lý và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, Đồn Biên phòng Ninh Hải đang chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ cơ sở. Những giải pháp này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả các quy định về chống khai thác IUU.