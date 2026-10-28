Kiểm soát chặt rác thải xây dựng

Các điểm phát sinh rác cồng kềnh, rác xây dựng... đang được các địa phương tổng dọn vệ sinh và thu gom. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo ghi nhận của phóng viên, ở nhiều khu đất trống, đoạn đường, vỉa hè thưa thớt dân cư tại trung tâm đô thị Đà Nẵng, có nhiều điểm bị đổ trộm xà bần, rác thải xây dựng và các loại rác cồng kềnh (kích thước lớn) như: nệm, bàn, ghế, giường, tủ… bị hư hỏng.

Tại nhiều điểm tập kết thùng đựng rác sinh hoạt cũng bị người dân đưa rác cồng kềnh và rác xây dựng đến vứt bỏ.

Nghịch lý là trong khi phường Sơn Trà đã thông báo người dân đưa rác cồng kềnh đến Trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà tại đường Vân Đồn để được tiếp nhận miễn phí, thì tại vỉa hè sát ngã tư đường Vân Đồn - Trần Thánh Tông (cách trạm trung chuyển rác khoảng 700m) người dân vẫn vứt bỏ một tủ to cùng nhiều loại rác vương vãi.

Mặc dù phường Hòa Khánh đã triển khai lắp đặt nhiều camera và tăng cường kiểm tra, xử phạt, nhưng vẫn còn tình trạng vứt bỏ các loại rác bừa bãi tại nhiều điểm khác, trong đó có rác cồng kềnh và rác xây dựng. Ngày 25/10 vừa qua, phường đã huy động xe tải ben và xe múc để tổng dọn vệ sinh, thu gom rác tại những điểm này.

Trước tình hình người dân thải bỏ các loại rác cồng kềnh và rác thải xây dựng bừa bãi, từ tháng 4/2026, UBND phường Thanh Khê đã phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng công nghệ môi trường Toàn cầu triển khai thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển rác cồng kềnh và xây dựng tại hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Mặc dù, đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển các loại rác này thấp hơn so với giá thị trường tại thời điểm thực hiện, nhưng số lượt người liên hệ để được thu gom rất ít. Rác cồng kềnh và rác xây dựng vẫn bị vứt bỏ bừa bãi hoặc đổ lẫn lộn trong rác sinh hoạt.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng công nghệ môi trường Toàn cầu chia sẻ, chưa có nhiều người dân đăng ký để được thu gom, vận chuyển rác cồng kềnh và rác xây dựng vì vẫn chưa sẵn sàng trả phí thay cho việc thải bỏ bừa bãi ngoài đường và không trả tiền.

Công ty mong phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đăng ký thực hiện dịch vụ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi thải bỏ rác không đúng quy định nhằm đảm bảo môi trường trên địa bàn.

Phó phòng Kinh tế UBND phường Thanh Khê Lê Thị Thành Huyên cho hay: “Thành phố cần có giải pháp căn cơ đối với nhóm rác cồng kềnh và rác xây dựng để giúp các địa phương thực hiện thống nhất nhằm giải quyết tình trạng các chất thải rắn bị thải bỏ bừa bãi này vì đang gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị”.

Điểm trung chuyển rác Đa Phước, nơi đang tập kết, phân loại các loại rác cồng kềnh trên địa bàn phường Hải Châu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho hay, theo quy định hiện hành, người làm phát sinh chất thải, nguồn gây ô nhiễm thì phải trả tiền đối với lượng chất thải phát sinh đó.

Công ty cùng các đơn vị khác đang thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố với giá thu gom chỉ áp dụng đối với rác sinh hoạt theo khối lượng ước tính từ 0,8 - 1,3kg/người/ngày đã được quy định.

Đối với các loại rác cồng kềnh và rác xây dựng phát sinh từ các hộ dân thì người dân phải trả tiền để được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý.

Tuy nhiên, nhiều người dân không muốn trả tiền, mà vứt bỏ các loại rác này bừa bãi hoặc thuê người chở bằng xe cải tiến, xe tải nhỏ đi thải bỏ không đúng nơi quy định.

“Công ty mong thành phố và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt để giảm thiểu tình trạng thải bỏ rác sai quy định”, bà Hiếu đề nghị.

Việc thải bỏ rác cồng kềnh và rác xây dựng bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, mà còn tiêu tốn ngân sách của các địa phương, đơn vị trong việc huy động phương tiện cơ giới, nhân công để tổng dọn vệ sinh.

Trước tình hình trên, một số địa phương, đơn vị đã đề nghị thành phố bố trí quỹ đất công làm bãi tập kết tạm các loại rác nói trên trong thời gian chờ đầu tư, đưa vào vận hành các dự án xử lý rác.

Ông Đinh Văn Hạnh, Đội phó phụ trách Đội môi trường Hòa Cường cho biết, đơn vị đã đề nghị UBND phường Hòa Cường đề xuất thành phố quy hoạch, xây dựng các điểm tập kết rác tạm để công tác thu gom, vận chuyển các loại rác được thực hiện tốt hơn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vi phạm…

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), để khắc phục tình trạng thải bỏ rác cồng kềnh và rác xây dựng bừa bãi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã chỉ đạo UBND các địa phương quy hoạch, xây dựng, quản lý các điểm tập kết rác theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đồng thời, sớm có giải pháp xử lý rác xây dựng, rác cồng kềnh nhằm giảm thiểu tình trạng đổ trộm, không đúng quy định...

Sở Xây dựng cũng đã đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê các điểm tập kết, trung chuyển rác xây dựng tạm thời đang hoạt động hoặc dự kiến hình thành trên địa bàn, trường hợp cần thiết thì đề xuất bố trí khu vực phù hợp để giải quyết vấn đề tập kết rác xây dựng.