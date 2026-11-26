Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Cấn Dũng

Thị trường tăng trưởng mạnh

Thông tin tại tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm” do Báo Công Thương tổ chức sáng 26-11, trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành đồ uống tăng 17,5% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng cũng đặt ra yêu cầu quản lý chất lượng cao hơn, nhất là trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái và sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Báo cáo số 1991/BC-BYT của Bộ Y tế cho thấy, năm 2025, tại 29/34 tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng kiểm tra 4.105 cơ sở sản xuất rượu, bia; 90,45% cơ sở đáp ứng điều kiện quy định. Lực lượng quản lý thị trường xử lý 210 vụ vi phạm liên quan đến rượu, bia, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 3 tỷ đồng.

Đồ uống đi qua nhiều công đoạn trước khi đến tay người mua, từ nguyên liệu, chế biến đến bảo quản, vận chuyển và phân phối. Rủi ro càng khó nhận diện khi hàng hóa được bán trực tuyến, nơi người tiêu dùng không thể kiểm tra trước khi nhận.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể phát sinh ở nhiều khâu trong chuỗi lưu thông, đòi hỏi kiểm soát theo chuỗi cung ứng từ đầu vào đến tiêu dùng.

“Việc minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc giữ vai trò quan trọng, giúp nhận diện, khoanh vùng và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn hiệu quả”, ông Cường nêu.

Bà Nguyễn Hương Giang, chuyên viên Phòng Công nghiệp Tiêu dùng, Thực phẩm (Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương) lưu ý, ngày 1-1-2027, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2026/BCT về sản phẩm đồ uống có cồn sẽ có hiệu lực. Sản phẩm nước giải khát, đồ uống không cồn tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp cần rà soát nguyên liệu, sản phẩm, quy trình kiểm soát và kế hoạch kiểm nghiệm trước thời điểm quy chuẩn có hiệu lực, tránh bị động.

Cùng với đó, doanh nghiệp phải tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó cấm sử dụng nguyên liệu, phụ gia không rõ nguồn gốc hoặc không được phép dùng trong thực phẩm. Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30-9-2026 của Bộ Công Thương về cơ sở dữ liệu thực phẩm đã có hiệu lực từ ngày 15-11-2026, yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lập, lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc và cung cấp hồ sơ trong vòng 24 giờ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Các diễn giả trong phiên thảo luận. Ảnh: Cấn Dũng

Minh bạch nguồn gốc sản phẩm

Ông Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống cho biết, ngành đồ uống đóng góp trên 60 nghìn tỷ đồng ngân sách mỗi năm, tạo hàng triệu việc làm và liên quan đến trên 25 ngành, nghề.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc. Các giải pháp gồm đầu tư dây chuyền tự động hóa, áp dụng ISO 9001, ISO 22000, HACCP, quản lý dữ liệu lô hàng, sử dụng mã QR, chủ động thu hồi khi có sự cố và thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm.

Ngành cũng chịu sức ép từ quy định về bia, rượu, quảng cáo; lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trong 5 năm tới; áp thuế với nước giải khát có đường từ năm 2027; không được giảm 2% thuế giá trị gia tăng; xử phạt vi phạm giao thông sau khi dùng đồ uống có cồn.

Cộng đồng doanh nghiệp chủ động đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; coi chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc là giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch xuất xứ là điều kiện tiên quyết để vào hệ thống phân phối hiện đại.

Chất lượng sản phẩm được kiểm soát từ tiếp nhận, bảo quản, kiểm nghiệm, chế biến đến đóng gói. Ngoài ra, thông tin từng lô được quản lý, tích hợp công nghệ và mã QR để đối chiếu, giúp nhà phân phối lựa chọn và người tiêu dùng nhận diện hàng chính hãng.

Các diễn giả cùng nhận định, mỗi nhóm đồ uống có yêu cầu riêng như nước đóng chai cần kiểm soát nguồn nước, xử lý; nước trái cây, trà, cà phê chú trọng nguyên liệu và chế biến; đồ uống có cồn phải đáp ứng chỉ tiêu an toàn đặc thù. Các tiêu chuẩn HACCP, GMP, ISO giúp nhận diện mối nguy, nhưng kiểm soát cần kéo dài đến lưu trữ, vận chuyển, phân phối, nơi hàng giả có thể trà trộn.

Tại phiên thảo luận “Truy xuất nguồn gốc đồ uống: Minh bạch thông tin sản phẩm, mở lối vào kênh phân phối”, các diễn giả chỉ ra rào cản về chi phí công nghệ, chuẩn hóa thông tin và kết nối dữ liệu giữa nhà sản xuất, phân phối.

Mã truy xuất không thay thế kiểm soát chất lượng; sản phẩm đạt chuẩn cũng cần thông tin minh bạch để nhận diện. Cùng đó, dữ liệu phải phản ánh đúng sản xuất, lưu thông. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, Ban Chỉ đạo 389 và hiệp hội sẽ góp phần phát hiện vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.