Tại tọa đàm, bà Nguyễn Hương Giang, chuyên viên cao cấp Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm (Cục Công nghiệp), cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2026/BCT về sản phẩm đồ uống có cồn, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BCT ngày 30-6-2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Tọa đàm về kiểm soát chất lượng đồ uống, sáng 26-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Quy chuẩn này áp dụng đối với cồn thực phẩm, bia, rượu vang và rượu mạnh, quy định các chỉ tiêu an toàn, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử. Các chỉ tiêu kiểm soát gồm độ cồn, methanol, aldehyd, kim loại nặng, độc tố vi nấm và vi sinh vật.

Theo yêu cầu, các doanh nghiệp cần rà soát danh mục sản phẩm, nguyên liệu, quy trình kiểm soát chất lượng và kết quả kiểm nghiệm để chuẩn bị thực hiện theo quy chuẩn mới. Đối với đồ uống không cồn, các cơ sở tiếp tục áp dụng quy định hiện hành.

Bà Nguyễn Hương Giang trình bày tham luận. Ảnh: CẤN DŨNG

Về truy xuất nguồn gốc, Thông tư số 63/2026/TT-BCT của Bộ Công thương, đã có hiệu lực từ ngày 15-11-2026, quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến truy xuất nguồn gốc.

Cơ quan quản lý yêu cầu hồ sơ phải được cung cấp trong vòng 24 giờ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Thời gian lưu trữ tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng, hoặc 60 tháng kể từ ngày sản xuất đối với sản phẩm không bắt buộc ghi hạn sử dụng.

Ông Lê Văn Trọng trình bày tham luận. Ảnh: CẤN DŨNG

Tham luận về nâng cao năng lực đánh giá và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong đồ uống, ông Lê Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và giám định thực phẩm quốc gia (FIRI), cho rằng, các nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với đồ uống gồm 3 nhóm chính: sinh học, hóa học và vật lý.

Trong đó, nhóm hóa học có thể liên quan đến methanol, độc tố vi nấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia không phù hợp và chất thôi nhiễm từ bao bì.

Một số hành vi gian lận như pha trộn, thay thế nguyên liệu, giả mạo nguồn gốc hoặc sử dụng thành phần không đúng công bố cũng có thể bị bỏ sót nếu chỉ kiểm tra các chỉ tiêu thông thường.

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát, ông Lê Văn Trọng đề xuất đầu tư thiết bị phân tích chuyên sâu và trung tâm phân tích chuyên sâu phục vụ xác thực sản phẩm, giám định các mối nguy mới.

Các đại biểu dự tọa đàm sáng 26-11. Ảnh: CẤN DŨNG

Ông Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống, cho rằng, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm xuyên suốt đối với chất lượng và an toàn thực phẩm của sản phẩm. Các doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư công nghệ, tự động hóa sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào.