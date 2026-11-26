Minh bạch thông tin, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất và phân phối

Với lợi thế được Nhà nước giao quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo yến thiên nhiên, Công ty Yến sào Khánh Hòa có điều kiện chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Hiện doanh nghiệp đang quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ khâu khai thác, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, kiểm nghiệm, chế biến đến đóng gói thành phẩm. Thông tin được quản lý theo từng lô sản xuất, kết hợp ứng dụng công nghệ và mã QR để phục vụ kiểm tra, đối chiếu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Quang cảnh toạ đàm.

Bên cạnh kiểm soát chất lượng, Công ty cũng chú trọng minh bạch thông tin về nguồn gốc, thành phần, chất lượng và hồ sơ pháp lý của sản phẩm. Đây là cơ sở để các đối tác phân phối yên tâm lựa chọn, đồng thời giúp người tiêu dùng nhận biết và tin tưởng vào sản phẩm chính hãng.

Chia sẻ tại Tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm” do Báo Công Thương tổ chức sáng 26/11, ông Vũ Thế Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần iCheck cho rằng, truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Truy xuất nguồn gốc cho phép truy vết thông tin giữa các công đoạn trong chuỗi cung ứng, từ nguyên vật liệu, sản xuất, chế biến, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm đến lưu kho, phân phối, lưu thông và tiêu dùng. Việc số hóa thông tin, kết hợp định danh sản phẩm giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng và hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, phân phối hàng hóa.

Theo ông Vũ Thế Tuấn, nếu xảy ra sai sót liên quan đến nguyên vật liệu hoặc sự cố chất lượng, doanh nghiệp không có hệ thống truy xuất hiệu quả có thể phải thu hồi hàng loạt sản phẩm, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống phân phối. Ngược lại, khi thông tin được quản lý và định danh rõ ràng, doanh nghiệp có thể xác định lô hàng gặp sự cố, khoanh vùng phạm vi thu hồi và kịp thời thông tin đến người tiêu dùng.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm

Từ thực tiễn doanh nghiệp, vấn đề kiểm soát chất lượng cần được nhìn nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương nhấn mạnh, cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát ở từng khâu riêng lẻ sang kiểm soát xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương phát biểu tại toạ đàm.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, an toàn thực phẩm không thể chỉ được xác định thông qua kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cuối cùng mà phải được hình thành và bảo đảm ngay từ nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất, quy trình chế biến đến lưu thông và tiêu dùng. Doanh nghiệp cần xác định rõ trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm soát nguyên liệu, điều kiện vệ sinh, quy trình sản xuất và chủ động đánh giá nguy cơ.

Ở góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Hương Giang, Chuyên viên cao cấp, Phòng Công nghiệp Tiêu dùng, Thực phẩm - Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, QCVN 30:2026/BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BCT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Quy chuẩn áp dụng đối với cồn thực phẩm, bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang và rượu mạnh; quy định các chỉ tiêu an toàn, phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử. Nước giải khát và đồ uống không cồn tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành. Doanh nghiệp được khuyến nghị chủ động rà soát nguyên liệu, sản phẩm và kế hoạch kiểm nghiệm trước thời điểm Quy chuẩn có hiệu lực.

Ngoài ra, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 quy định không sử dụng nguyên liệu, phụ gia không được phép dùng trong thực phẩm hoặc không rõ nguồn gốc để sản xuất, pha chế rượu, bia. Sản phẩm rượu, bia lưu hành trên thị trường phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và an toàn thực phẩm. Đồng thời, cần phòng ngừa, ngăn chặn rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một nội dung đáng chú ý khác là Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ Công Thương về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải lập, lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc và cung cấp hồ sơ trong vòng 24 giờ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quản lý thông tin sản phẩm, đồng thời tăng cường khả năng truy xuất, kiểm soát và xử lý khi phát sinh vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống cho biết, nhiều doanh nghiệp ngành đồ uống Việt Nam đã sớm đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín, thiết bị tự động hóa, công nghệ kiểm soát nhiệt độ, áp suất, vệ sinh và các thông số kỹ thuật trong từng công đoạn.

Ở góc độ Hiệp hội, ông Nguyễn Văn Chương nêu một số kiến nghị như: tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền và thực thi pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Các hiệp hội ngành nghề cần phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác nâng cao chất lượng sản phẩm. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, coi chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc là giá trị cốt lõi. Người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín và sử dụng đúng hướng dẫn.