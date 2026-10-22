Kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vận tải

Đội CSGT đường bộ số 4 tổ chức dừng, kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải trên đường Hồ Chí Minh

Phát hiện vi phạm từ dữ liệu giám sát hành trình

Thực hiện tháng cao điểm xử lý phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh đã khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, phát hiện và xử lý 5 tài xế xe khách của một đơn vị vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục. Đây là lần đầu tiên đơn vị khai thác dữ liệu giám sát hành trình để phát hiện, xử lý hành vi vi phạm này.

Cụ thể, 5 tài xế hoạt động trên tuyến Lâm Đồng - TP Hồ Chí Minh có thời gian lái xe liên tục hơn 7 giờ, vượt quá giới hạn 4 giờ theo quy định. Đáng chú ý, tài xế H.V.T điều khiển xe khách biển số 50H-807XX từ Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh đến xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, có thời gian lái xe liên tục lên đến 7 giờ 52 phút. Các trường hợp vi phạm chủ yếu hoạt động trên tuyến từ khu vực xã Krông Nô đi TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát được triển khai cả ngày lẫn đêm

Trên cơ sở dữ liệu được trích xuất, lực lượng chức năng mời các tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp. Chủ nhà xe bị xử phạt 50 triệu đồng; 5 tài xế, mỗi người bị phạt 4 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tổng số tiền xử phạt đối với chủ nhà xe và các tài xế là 70 triệu đồng.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe quá 10 giờ trong một ngày, đồng thời không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Đây là quy định quan trọng nhằm bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe cho người điều khiển phương tiện, hạn chế tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ khi tham gia giao thông.

Thực tế, áp lực thời gian, lịch trình vận chuyển và yêu cầu hoàn thành chuyến đi có thể khiến một số tài xế chủ quan, cố điều khiển phương tiện trong thời gian dài. Khi thể trạng suy giảm, khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống của người lái xe cũng bị ảnh hưởng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vì vậy, việc khai thác dữ liệu giám sát hành trình để phát hiện vi phạm không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải mà còn góp phần tăng tính chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý. Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người lái xe cần chủ động dừng phương tiện tại vị trí an toàn để nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, không cố lái xe vì áp lực thời gian. Các doanh nghiệp vận tải phải tăng cường quản lý, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên theo dõi dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh vi phạm.

Tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách

Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa tai nạn giao thông

Song song với ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quy định và tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Tại hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông do Phòng CSGT tổ chức, gần 200 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn phía Tây tỉnh được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải. Nội dung tập trung vào tình hình trật tự, an toàn giao thông từ đầu năm 2026 đến nay; các vụ tai nạn điển hình, nguyên nhân và hậu quả; quy định xử phạt vi phạm hành chính, trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và trách nhiệm trong quản lý phương tiện, người điều khiển. Việc ký cam kết không chỉ thể hiện trách nhiệm chấp hành pháp luật mà còn đặt ra yêu cầu cụ thể đối với doanh nghiệp trong tổ chức, điều hành hoạt động vận tải, từ quản lý lịch trình đến kiểm soát điều kiện an toàn của phương tiện và người lái.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra được triển khai thường xuyên. Tại Km 141+300, đoạn qua xã Thuận An, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 tổ chức dừng, kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải. Qua kiểm tra hàng chục phương tiện, bên cạnh những trường hợp chấp hành tốt quy định, lực lượng chức năng vẫn phát hiện vi phạm, trong đó có hành vi chuyển hướng nhưng không có tín hiệu báo trước.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản

Anh Nguyễn Trường Trinh, tài xế xe tải chở nguyên vật liệu, bị lực lượng CSGT lập biên bản do không bật tín hiệu khi rẽ phải. Anh cho biết: “Tôi chấp hành xử phạt vi phạm và mong các tài xế chú ý quan sát, bật tín hiệu khi chuyển hướng để bảo đảm an toàn giao thông”.

Đây là lỗi nhiều người có thể xem nhẹ, song tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là khi mật độ phương tiện cao hoặc các xe di chuyển sát nhau. Vì vậy, việc kiểm tra trực tiếp kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở tại chỗ được chú trọng nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận diện nguy cơ và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Trong đợt tổng kiểm soát, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra điều kiện của người lái xe, giấy tờ phương tiện, tình trạng an toàn kỹ thuật và việc chấp hành quy định trong hoạt động vận tải. Đối với xe chở hàng, các nội dung kiểm tra chú trọng tải trọng, kích thước hàng hóa và tình trạng cơi nới thành thùng. Với xe chở khách, lực lượng chức năng tập trung vào các quy định về an toàn vận chuyển, dừng, đỗ và đón, trả khách.

Anh Vũ Minh Tuyến, tài xế xe khách chạy tuyến Đắk Lắk - Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) và ngược lại cho biết: “Trên xe luôn bố trí hai tài xế, thực hiện quẹt thẻ khi nhận và kết thúc ca lái, bảo đảm không lái xe liên tục quá 4 giờ. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên nhắc nhở chúng tôi lái xe an toàn, chấp hành tốc độ quy định”.

Ghi nhận và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế vi phạm

Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đợt tổng kiểm soát nhằm nắm chắc tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải, đánh giá việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông trên từng tuyến, địa bàn. Trọng tâm là phát hiện, xử lý các hành vi trực tiếp hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; đồng thời nhận diện những bất cập trong công tác quản lý để kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục.

Từ đầu tháng 9/2026 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 4.798 tổ tuần tra, kiểm soát, với 12.337 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm soát 27.424 lượt phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 5.213 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 7 tỷ 720 triệu đồng.