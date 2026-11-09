Kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra biến động bất thường dịp cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại của năm 2026.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cập nhật kịch bản lạm phát năm 2026

Báo cáo công tác quản lý, điều hành giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong 10 tháng năm 2026, mặt bằng giá biến động theo hướng tăng liên tục trong 5 tháng đầu năm, giảm trong tháng 6 và tháng 7, sau đó tăng trở lại trong tháng 8 và duy trì xu hướng tăng đến tháng 10 chủ yếu do chịu tác động của yếu tố mùa vụ, cùng với biến động giá nhiên liệu thế giới và nguyên liệu đầu vào.

CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Để giảm áp lực lạm phát, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường, miễn giảm thuế, phí và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng mức 0% đến hết ngày 31/3/2027.

Bộ Tài chính nhận định trong 2 tháng cuối năm, mặt bằng giá tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm và nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng giá.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có cùng mức dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Năm 2026, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.

Giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá khẳng định: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, chủ động và toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để quản lý điều hành giá một cách hiệu quả nhất; triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, giảm giá điện và các giải pháp về thuế đối với xăng dầu nhằm giảm chi phí đầu vào.

Mua bán xăng sinh học tại một cửa hàng của Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, từ đầu năm đến nay, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chương trình an sinh xã hội với khoản chi ngân sách trong 10 tháng khoảng 250.000 tỷ đồng.

Qua kết quả 10 tháng, Phó Thủ tướng biểu dương 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát chỉ số CPI dưới mức 4,5%, ngưỡng mục tiêu mà Quốc hội đã phê chuẩn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng có quyền số lớn và các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng...

Kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với những biến động bất thường. Điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết nguyên đán.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ là giữ ổn định giá cả của tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách như là vấn đề giảm thuế xăng, giảm giá điện.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và các chính sách điều hành giá của Chính phủ, bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịch cuối năm và Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý; tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giá theo thẩm quyền được quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh phổ biến, tập huấn các quy định mới; chủ động, khẩn trương tổ chức tiếp nhận kê khai giá theo phân công nhằm kịp thời thu thập dữ liệu phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và điều hành giá.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đang được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong năm 2026.

Các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình để tham mưu, đề xuất Chính phủ định hướng chính sách hỗ trợ cho năm 2027. Trường hợp người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, cần kịp thời đề xuất gia hạn các chính sách hoặc điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm tính liên tục, không để xảy ra khoảng trống chính sách khi các chương trình hiện hành hết hiệu lực.

Đối với những chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, cần khẩn trương đánh giá tác động, báo cáo Chính phủ để kịp thời trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân cả nước, không chủ quan lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự báo các yếu tố gây áp lực tăng giá trong 2 tháng cuối năm, nhất là nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán./.