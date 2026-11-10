Kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm dịp cuối năm

Về kết quả công tác nổi bật tháng 10 và 10 tháng năm 2026, Cục Hải quan cho biết, trong tháng 10, toàn ngành tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được một số kết quả nổi bật từ xây dựng thể chế đến cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, giám sát hải quan...

Đáng chú ý, về số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 10 đạt 46.449 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đạt 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng).

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10 và triển khai Chương trình công tác tháng 11 của Cục Hải quan.

Thời gian tới, Cục Hải quan tiếp tục kiểm soát trị giá hải quan, hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2026 và xây dựng dự toán năm 2027.

Trong 10 tháng, toàn ngành Hải quan thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 2.352,2 tỷ đồng.

Về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy, Cục Hải quan cho biết, trước diễn biến phức tạp của các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, toàn ngành đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát; ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tổ chức tập huấn nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trong tháng (từ ngày 15/9 đến 14/10/2026), cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.466,8 tỷ đồng; cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 20 vụ.

Lũy kế 10 tháng (kỳ từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026), số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý là 18.825 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng.

Trong đấu tranh phòng, chống ma túy, ngành Hải quan chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 8 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 5 vụ.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 148 vụ, 297 đối tượng (trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 53 vụ); tang vật thu được 2.053 kg ma tuý các loại.

Đại diện các đơn vị báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị giao ban ngày 9/11, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 và thời gian tới, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi thương mại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Về hoàn thiện thể chế, Cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các dự thảo nghị định, thông tư đang trình cấp có thẩm quyền; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan về thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.

Ngành Hải quan tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thời gian thông quan và chi phí tuân thủ.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, cần tập trung triển khai các kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; chủ động kiểm soát các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm. Tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh với các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Về chuyển đổi số, toàn ngành chuẩn bị nguồn lực triển khai hệ thống công nghệ thông tin Hải quan số sau khi được phê duyệt; tiếp tục mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3, thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa trị giá nhỏ và hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số.