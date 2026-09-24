Kiểm soát chặt các khoản thu đầu năm học

Công khai mức thu dịch vụ

Thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh để triển khai kế hoạch năm học và thông báo các khoản thu năm học 2026 - 2027. Dự thảo các khoản thu dịch vụ được các trường xây dựng dự toán và thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu, nội dung chi của từng khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tự nguyện, tính đúng, tính đủ chi phí, không ép buộc.

Buổi họp phụ huynh đầu năm học 2026 - 2027 có thông báo nội dung các khoản thu tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Bắc Giang).

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Bắc Giang) có 109 lớp với hơn 3,9 nghìn học sinh. Theo dự thảo, các khoản thu cơ bản giữ nguyên mức thu như năm học trước, chỉ riêng tiền ăn bán trú tăng hơn 2 nghìn đồng/học sinh/ngày so với năm học trước. Đặc biệt, nhiều khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục thu thấp hơn mức thu theo quy định tại quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 của UBND thành phố như: Nước uống, tiền ăn bán trú, quản lý học sinh bán trú. Sau khi họp phụ huynh, cha mẹ học sinh nhất trí nội dung, mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. Nhà trường sẽ trình UBND phường phê duyệt mức thu.

Để kiểm soát công tác thu, chi, ông Ngô Thành Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết: “UBND phường đang thẩm định để phê duyệt các khoản thu dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục của các trường học công lập trên địa bàn. Ngay từ đầu năm học, UBND phường đã chỉ đạo các nhà trường công khai lấy ý kiến phụ huynh về mức thu, đồng thời bắt buộc cơ sở giáo dục yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh không được quy định mức thu quỹ hội phụ huynh (không đánh tráo khái niệm thu quỹ hội phụ huynh dưới hình thức tiền ủng hộ hoạt động của học sinh), không được triển khai thu các khoản ngoài quy định. Khi phát sinh khoản cần huy động xã hội hóa, nhà trường cần xây dựng dự toán cụ thể và thực hiện thu đủ chi, công khai, minh bạch”.

Không để khoản thu tự nguyện thành áp lực

Theo quy định, năm học này, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập trên địa bàn thành phố thực hiện theo danh mục và mức thu được UBND thành phố quy định. Những dịch vụ theo nhu cầu phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, có đăng ký. Nhà trường không được tự ý tăng mức thu hoặc chuyển mục đích sử dụng nguồn thu. Về bảo hiểm y tế, nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, lập danh sách, phối hợp thu, nộp và thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Riêng bảo hiểm thân thể là khoản tự nguyện, do học sinh, cha mẹ học sinh và doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện, nhà trường không tổ chức thu.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố được thực hiện theo quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 của UBND thành phố Bắc Ninh.

Các khoản vận động đóng góp quỹ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh) trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho mỗi học sinh. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh, ở nhiều trường vẫn triển khai thu quỹ lớp ở mức cao, trích quỹ lớp ủng hộ quỹ phụ huynh trường, tiền trang trí lớp, mua kệ sách trong phòng học, thuê biên đạo, trang phục thi văn nghệ... Đồng thời, nhiều phụ huynh mong muốn nhà trường không bóc tách các khoản thu. Ví như học sinh đã đóng tiền vệ sinh trường học thì không được thu thêm tiền vệ sinh lớp học.

Chị Nguyễn Thị Liên, phường Hiệp Hòa cho biết: “Tôi có 4 con đang trong độ tuổi đến trường nên luôn mong muốn các khoản đóng tự nguyện không triển khai dưới hình thức ban đại diện cha mẹ học sinh đưa một mức đóng, lấy biểu quyết theo số đông rồi chia đều cho từng gia đình. Càng không thể gọi là tự nguyện nếu phụ huynh khó từ chối vì lo con mình khác biệt với các bạn. Đặc biệt, khi Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các khoản thu, chi, giáo viên chủ nhiệm lớp phải cùng ngồi nghe, tránh việc không nắm được nội dung mà ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai ở lớp mình".

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ tháng 8/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn triển khai các khoản thu. Trong đó đặt ra yêu cầu mọi khoản thu phải có căn cứ pháp lý, đúng mức, đúng nội dung, công khai và được sử dụng đúng mục đích. Nhà trường không được quy định mức tài trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc dùng tài trợ để gây sức ép đóng góp. Đặc biệt, không vận động tài trợ để thực hiện những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước. Kế hoạch vận động tài trợ phải được xây dựng, công khai và phê duyệt trước khi tổ chức vận động.

Kiểm soát các khoản thu, ngăn ngừa lạm thu, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường tăng cường giám sát hoạt động thu, chi tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng thu sai quy định.