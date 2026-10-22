Kiểm soát bụi từ các hoạt động xây dựng

Giảm bất tiện trong quá trình thi công

Quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông mang lại kỳ vọng cải thiện điều kiện đi lại, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy giao thương. Tuy nhiên, trong thời gian thi công, hoạt động vận chuyển đất, cát, máy móc ra vào công trường cũng có thể phát sinh bụi, ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt của người dân sống dọc các tuyến đường.

Cát bụi phát sinh trong quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 21B. Ảnh: Lại Tấn

Trên đoạn thi công mở rộng Quốc lộ 21B thuộc địa bàn xã Ứng Thiên, chị Nguyễn Thị Phượng, người nhiều năm sinh sống và kinh doanh tại thôn Quảng Nguyên cho biết, gia đình chị phải dành nhiều thời gian hơn để vệ sinh nhà cửa khi tuyến đường được thi công mở rộng. “Ngày trước, 2-3 ngày mới phải lau cửa kính một lần nhưng hiện tại gần như ngày nào nhà tôi cũng phải lau cửa kính vì công trình đang thi công chắc chắn sẽ bụi”, chị Phượng chia sẻ.

Dù gặp những bất tiện trước mắt, người dân vẫn mong chờ diện mạo mới của tuyến đường sau khi hoàn thành. Theo chị Phượng, trước đây, Quốc lộ 21B có những đoạn còn chật hẹp, việc đi lại chưa thuận tiện. Vì vậy, việc mở rộng tuyến đường là mong mỏi từ lâu của gia đình chị cũng như người dân sinh sống trong khu vực.

Chị Nguyễn Thị Phượng, thôn Quảng Nguyên (xã Ứng Thiên) lau dọn cửa hàng do khói bụi. Ảnh: Lại Tấn

Từ thực tế trên, việc tổ chức thi công hợp lý, kết hợp các biện pháp vệ sinh môi trường có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt những bất tiện trong thời gian chờ công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Duy trì các biện pháp giảm bụi tại công trường

Theo ông Nguyễn Bá Kiên, Chỉ huy thi công dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 21B, bụi có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân, trong đó có hoạt động của phương tiện giao thông và đất cát từ công trường bị bánh xe kéo ra mặt đường.

Hoạt động của phương tiện giao thông và đất cát từ công trường là những nguyên nhân dẫn tới bụi xuất hiện. Ảnh: Lại Tấn

Để hạn chế tình trạng này, đơn vị thi công bố trí các vị trí rửa xe trước khi phương tiện tham gia giao thông; đồng thời thu dọn đất cát tại khu vực cổng công trường. Khi thời tiết nắng nóng, nhân công được bố trí tại các điểm ra vào để bảo đảm giao thông và kịp thời xử lý đất cát phát sinh. “Nếu xảy ra khói bụi, nhà thầu sẽ cho xe tưới nước chuyên dụng, tưới thường xuyên, liên tục”, ông Nguyễn Bá Kiến cho biết.

Cùng với giải pháp từ đơn vị thi công, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chú ý khi lưu thông qua khu vực đang xây dựng.

Theo ông Nguyễn Như Lương, Trưởng thôn Song Vũ, xã Ứng Thiên, tại công trường đã bố trí biển báo, hướng dẫn giao thông. Việc phun nước trên mặt đường và vận chuyển vật liệu cũng được quan tâm nhằm hạn chế bụi, tiếng ồn, bảo đảm điều kiện đi lại. “Người dân trong khu vực kỳ vọng sau khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 21B được mở rộng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo địa phương”, ông Nguyễn Như Lương chia sẻ.

Đơn vị thi công thực hiện rửa đường hạn chế khói bụi. Ảnh: Lại Tấn

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ứng Thiên, dự án đã thi công được hơn 60% khối lượng, công tác giải phóng mặt bằng đạt 93,75%. Ban Quản lý dự án đã đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào ngày 30-4-2027.

Ông Nguyễn Quang Hùng cho biết, Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu nhà thầu sử dụng nước để tưới, hạn chế bụi; phối hợp kiểm soát các vị trí phương tiện có thể kéo đất, đá từ công trường ra mặt đường. Đối với những đoạn đã có mặt đường nhựa, việc thu dọn đất cát phát sinh được chú trọng để hạn chế bụi theo phương tiện phát tán ra khu vực xung quanh.

Theo quy hoạch được phê duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 5,5km, mặt cắt ngang 35m, gồm 4 làn xe và vỉa hè rộng 5m mỗi bên. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển của khu vực.

Gắn tiến độ công trình với vệ sinh môi trường

Không chỉ tại các dự án mở rộng đường, hoạt động phá dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng trong khu vực đô thị cũng đòi hỏi các biện pháp hạn chế bụi được thực hiện phù hợp với điều kiện thi công.

Phường Ô Chợ Dừa sử dụng xe phun nước, hạn chế bụi trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ảnh: Lại Tấn

Tại phường Ô Chợ Dừa, theo ông Nguyễn Đình Phương, Quyền Chủ tịch UBND phường, trong quá trình phá dỡ các công trình thuộc diện giải phóng mặt bằng, địa phương tổ chức phun nước kết hợp rửa đường nhằm hạn chế bụi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Bên cạnh đó, khu vực thi công được quây rào tôn; vật liệu xây dựng, chất thải được thu gom, xúc dọn gọn gàng nhằm hạn chế bụi phát tán ra ngoài, ảnh hưởng đến các hộ dân và người tham gia giao thông. Một số công trình được tổ chức phá dỡ vào ban đêm để giảm tác động đến sinh hoạt của người dân.

Xe rửa đường trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1. Ảnh: Lại Tấn

Thực tế tại các công trường cho thấy, việc giảm bụi không chỉ phụ thuộc vào một biện pháp riêng lẻ mà cần được duy trì trong suốt quá trình thi công, từ tổ chức phá dỡ, vận chuyển vật liệu đến vệ sinh mặt đường và khu vực lân cận.

Trước yêu cầu cải thiện chất lượng không khí, thành phố Hà Nội đang triển khai các giải pháp kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng, giao thông, vận chuyển vật liệu và vệ sinh đường phố. Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp tại công trường, từng bước cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, gắn phát triển hạ tầng với yêu cầu bảo vệ môi trường Thủ đô.