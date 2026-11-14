Kiểm soát bụi, nâng cao chất lượng không khí đô thị
Chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục chịu áp lực từ bụi phát sinh trong hoạt động xây dựng, giao thông và vận chuyển vật liệu. Trước nguy cơ ô nhiễm gia tăng trong những tháng cuối năm, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát bụi ngay từ nguồn phát sinh, tăng cường giám sát và xử lý vi phạm, hướng tới cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-bui-nang-cao-chat-luong-khong-khi-do-thi-246261114153006434.htm