Kiểm soát bụi công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông
Tại khu vực phía Bắc sông Hồng gồm địa bàn các xã Vĩnh Thanh, Đông Anh, Thiên Lộc hiện đang triển khai thi công xây dựng nhiều công trình giao thông và nhà ở xã hội. Quá trình tập kết và vận chuyển vật liệu rời để phục dự án tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh bụi. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền các địa phương đang tăng cường giám sát, yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp che chắn, tưới nước và duy trì vệ sinh tại công trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-bui-cong-trinh-nham-dam-bao-an-toan-giao-thong-246261108181334223.htm