Kiểm soát bữa ăn, siết trách nhiệm người đứng đầu trường học

Ngay từ đầu năm học 2026-2027, công tác quản lý tài chính và tổ chức bữa ăn học đường được đặt ra với những yêu cầu chặt chẽ hơn. Tại Hà Nội, ngành Giáo dục nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong hoạt động thu, chi, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú.

Những yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện các vụ việc, phản ánh liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú, từ chất lượng, định lượng suất ăn, thời gian giao nhận thực phẩm đến công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác tổ chức ăn bán trú được yêu cầu siết chặt từ khâu giao nhận thực phẩm, chế biến đến chất lượng bữa ăn.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học. Đáng chú ý, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục được đặt ra rõ ràng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đối với công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm tất cả khoản thu, chi được thực hiện đúng quy định. "Các trường không được thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định, không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để triển khai những khoản thu không đúng quy định" - bà Trần Lưu Hoa cũng nhấn mạnh.

Cùng với trách nhiệm của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức và phụ huynh tăng cường giám sát, đồng hành với cơ sở giáo dục. Qua đó, những đơn vị có biểu hiện thu, chi không đúng quy định có thể được phát hiện và phản ánh kịp thời. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Song song với quản lý tài chính, chất lượng bữa ăn bán trú cũng đang được đặt dưới yêu cầu kiểm soát chặt hơn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước tổ chức bán trú, trong khi khoảng 55% trường phổ thông tổ chức bữa ăn bán trú. Tại nhiều cơ sở giáo dục, thực đơn đã được xây dựng phù hợp với độ tuổi học sinh; số bữa và thời gian ăn cũng được bố trí phù hợp.

Cha mẹ học sinh được huy động tham gia giám sát từ khâu giao nhận thực phẩm, chế biến đến chất lượng bữa ăn. Tuy nhiên, định hướng quản lý hiện nay không chỉ dừng ở việc bảo đảm có bữa ăn cho học sinh mà chuyển sang quản trị an toàn, chất lượng của toàn bộ chuỗi bữa ăn.

Tại Hà Nội, theo bà Trần Lưu Hoa, có hai điểm đổi mới trong quản lý, giám sát bữa ăn học đường. Trước hết, việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm được phân cấp cho UBND xã, phường thực hiện. Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm thông qua xây dựng phần mềm HanoiCheck, do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Khi xuất hiện phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm, với Sở Y tế là cơ quan thường trực, sẽ phối hợp cùng các sở, ngành và đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra phải được thực hiện công khai, minh bạch và kiên quyết xử lý vi phạm.

Ở phạm vi cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng và khẩn trương ban hành quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.