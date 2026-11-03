Kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp

Tái diễn tình trạng sử dụng chất cấm

Sau nhiều năm tạm lắng, hiện tượng sử dụng chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp có dấu hiệu tái diễn.

Tháng 10 vừa qua, lực lượng chức năng của T.P Hồ Chí Minh đã phát hiện và buộc tiêu hủy 3 lô lợn với tổng số lên tới 280 con (tương đương hơn 35.350 kg) có kết quả dương tính với chất cấm thuộc nhóm Beta-Agonist (Salbutamol, Clenbuterol), đồng thời phát hiện kèm theo mầm bệnh động vật. Đây là khối lượng thực phẩm “bẩn” rất lớn đã được ngăn chặn kịp thời. Bởi nếu vận chuyển trót lọt những sản phẩm này được đưa ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng không may sử dụng.

Mô hình trồng dưa chuột bao tử đảm bảo an toàn thực phẩm tại xã Thái Bình.

Không chỉ riêng T.P Hồ Chí Minh, thực phẩm "bẩn" cũng đang len lỏi tại nhiều địa phương khác. Ngay tại T.P Hà Nội, lực lượng chức năng vừa vạch trần các sai phạm tương tự tại một trang trại chăn nuôi. Điều này cho thấy một số chủ cơ sở sẵn sàng đánh đổi sức khỏe cộng đồng để trục lợi.

Tại Tuyên Quang, tháng 12-2025, lực lượng Công an tỉnh cũng đã phát hiện, xử lý 1 cơ sở sản xuất sử dụng chất cấm (hàn the) trong chế biến giò chả với số lượng lớn tại khu vực chợ Tam Cờ. Cùng thời điểm này, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, thay vì chung tay khoanh vùng, dập dịch, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và xử lý 4 trường hợp vận chuyển, giết mổ lợn bệnh ra ngoài địa bàn.

Báo cáo của ngành Y tế, các loại chất thuộc nhóm Beta-Agonist (Salbutamol, Clenbuterol) sử dụng trong chăn nuôi, và phụ gia chế biến thực phẩm nếu con người sử dụng lâu ngày sẽ tích tụ gây các bệnh tim mạch, tổn thương gan, thận và hệ thần kinh. Với các sản phẩm bị nhiễm dịch bệnh, sử dụng làm thực phẩm ngoài việc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng còn làm lây lan mầm bệnh, thiệt hại kinh tế. Các vụ việc liên tiếp được bóc gỡ cho thấy, chất cấm, sản phẩm nhiễm bệnh sử dụng làm thực phẩm không chỉ âm thầm "đầu độc" sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng.

Kiểm soát ATVSTP từ nơi sản xuất

Càng về những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm gia súc, gia cầm, chế biến tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm để một số đối tượng lợi dụng, sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi độc hại tìm mọi cách lách luật, trà trộn tung sản phẩm bẩn ra thị trường nhằm kiếm lời nhanh chóng.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Hàm Yên kiểm tra mô hình chăn nuôi trâu thịt tại thôn Hưng Long, xã Hàm Yên.

Trước tình hình này, việc siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra không còn là nhiệm vụ mang tính "thời vụ" mà phải trở thành hành động quyết liệt, xuyên suốt. Các cơ quan chức năng, từ Công an, Quản lý thị trường, Thú y cho đến chính quyền địa phương, cần phối hợp đồng bộ kiểm soát từ nơi sản xuất đến bàn ăn của người tiêu dùng. Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với cơ quan liên quan, tiến hành lấy 15 mẫu sản phẩm giò chả tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn để kiểm tra nhanh. Kết quả, mọi chỉ số ATVSTP đều đảm bảo.

Đồng chí Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Sở cũng tăng cường các biện pháp quản lý hành chính, thực hiện truy xuất nguồn gốc từ gốc rễ từ các trang trại chăn nuôi, kiểm tra nghiêm ngặt các đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Sở giao cho Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản lấy mẫu ngẫu nhiên tại các chợ đầu mối, cơ sở giết mổ tập trung, nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời thực phẩm bẩn trước khi đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của nhà nước, trong bối cảnh thị trường phức tạp hiện nay, người tiêu dùng cũng cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để bảo vệ bản thân và gia đình. Hãy là những người mua sắm thông thái bằng cách lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng tại các siêu thị lớn, cửa hàng thực phẩm sạch uy tín có chứng nhận kiểm dịch. Kịp thời tố giác các cơ sở có biểu hiện kinh doanh, chăn nuôi mập mờ, vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm đến cơ quan chức năng.