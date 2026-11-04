Kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồ uống

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Cấn Dũng

Tọa đàm nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, đánh giá những nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; nhận diện khó khăn trong quá trình thực thi quy định pháp luật, đồng thời đóng góp ý kiến vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng biên tập Báo Công Thương nhấn mạnh, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh bia, rượu và nước giải khát cần được kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu, sản xuất đến vận chuyển, bảo quản và phân phối. Đây là yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời liên quan đến uy tín doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, 9 tháng của năm 2026, chỉ số sản xuất ngành đồ uống tăng 17,4%, riêng sản lượng bia tăng 14,7%, đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

Theo Báo cáo số 1991/BC-BYT của Bộ Y tế, năm 2025, tại 29/34 tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng kiểm tra 4.105 cơ sở sản xuất rượu, bia; 3.713 cơ sở đủ điều kiện, chiếm 90,45%. Quản lý thị trường xử lý 210 vụ, phạt hơn 3 tỷ đồng. Trên thương mại điện tử, các sàn gỡ gần 4.255 sản phẩm và ngăn chặn 1.902 gian hàng vi phạm.

Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) do Bộ Y tế chủ trì xây dựng, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, định hướng kiểm soát từ khâu sản xuất ban đầu, quản lý chủ động theo nguy cơ, ứng dụng công nghệ và xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể.

Sản phẩm đồ uống trưng bày tại tọa đàm. Ảnh: Cấn Dũng

Bà Nguyễn Hương Giang, chuyên viên cao cấp thuộc Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị, rà soát đồng bộ quy định về an toàn thực phẩm, kinh doanh rượu và phòng, chống tác hại của rượu, bia, tránh chồng chéo. Quản lý cần chuyển sang hậu kiểm theo nguy cơ, tăng truy xuất nguồn gốc, dữ liệu điện tử và phối hợp liên ngành.

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, doanh nghiệp phải kiểm soát nguyên liệu đầu vào, nhà xưởng, thiết bị, vệ sinh sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển. Áp dụng hệ thống quản lý HACCP, ISO 22000 cần đi cùng giám sát thường xuyên; đồng thời minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc và xử lý sản phẩm có dấu hiệu không an toàn.

Cùng đó, đơn vị phân phối, bán lẻ cần lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng và bảo quản. Cơ quan quản lý cần tăng kiểm tra, ngăn chặn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và thu hồi sản phẩm vi phạm.

TS. Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho rằng rủi ro có thể phát sinh từ nguyên liệu, phụ gia, sản xuất, bảo quản và hàng giả. Người tiêu dùng cần chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn; đồng thời phản ánh dấu hiệu bất thường.