Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh tập trung công tác chuẩn bị theo ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm năng lực y tế và cấp cứu; kiểm soát an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng; chủ động phòng, chống dịch bệnh và quản trị rủi ro.

Về bảo đảm năng lực y tế và cấp cứu, tỉnh chủ động xây dựng phương án bố trí các tổ y tế, đội cấp cứu cơ động tại các địa điểm tổ chức hội nghị, cơ sở lưu trú; chuẩn bị nhân lực chuyên môn, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu; thiết lập mạng lưới tiếp nhận, điều trị và chuyển tuyến, sẵn sàng xử lý các tình huống y tế phát sinh.

Cùng với đó, kiểm soát an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguồn gốc nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản, chế biến đến phục vụ; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, giám sát nguy cơ và kiểm tra các điều kiện vệ sinh tại những cơ sở phục vụ đại biểu. Đặc biệt, chú trọng các yêu cầu về dị ứng thực phẩm, chế độ ăn đặc thù, sự đa dạng về văn hóa và tín ngưỡng của đại biểu quốc tế. Tỉnh cũng chủ động phòng, chống dịch bệnh và quản trị rủi ro; tăng cường giám sát dịch tễ, vệ sinh môi trường; xây dựng các kịch bản ứng phó, tổ chức phối hợp liên ngành, bảo đảm thông tin thông suốt và khả năng phản ứng nhanh trong mọi tình huống.

“Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ gốc, ứng phó kịp thời và không để bị động, bất ngờ. Mỗi khâu chuẩn bị phải được kiểm tra, mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết thêm. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng khẳng định: "Đối với một sự kiện đối ngoại quốc tế quan trọng như Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027, tỉnh Gia Lai xác định công tác y tế và an toàn thực phẩm không chỉ là nhiệm vụ phục vụ hội nghị mà còn thể hiện năng lực tổ chức, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm và uy tín của địa phương đối với các đối tác quốc tế. Gia Lai mong muốn mỗi đại biểu đến với Quy Nhơn không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp, bản sắc và sự hiếu khách của vùng đất này mà còn thực sự an tâm về sức khỏe, chất lượng dịch vụ và môi trường an toàn trong suốt thời gian lưu trú”.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến ngày 25/11, ngành Y tế tỉnh đã triển khai kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hướng dẫn khắc phục những tồn tại; đồng thời chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và các điều kiện cấp cứu cần thiết. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường trước và trong thời gian diễn ra hội nghị.

Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/12/2026 tại phường Quy Nhơn, với sự tham dự của các quan chức cao cấp 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước. Riêng Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027 dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự.

Trong khuôn khổ hội nghị, Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề về văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư, thương mại; trong đó có Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026.