Kiểm soát an toàn thực phẩm mùa Trung thu và năm học mới

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra ATTP bánh Trung thu

Nhận diện nguy cơ mất ATTP

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP Trung ương và tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn gửi UBND các xã, phường, đặc khu. Đồng thời, Đoàn kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh được thành lập, trực tiếp rà soát, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trịnh Văn Quyết cho biết, công tác kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến, bảo quản, sử dụng phụ gia và việc ghi nhãn sản phẩm. Lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm đối với những lô hàng có dấu hiệu bất thường nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh thị trường truyền thống, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường và công an để rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc trôi nổi trên mạng xã hội.

Đoàn kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và các điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở sản xuất bánh trung thu.

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, qua các đợt kiểm tra, những vi phạm phổ biến tại các cơ sở nhỏ lẻ là điều kiện vệ sinh nhà xưởng chưa bảo đảm, bảo quản phụ gia chưa đúng quy định, nhân viên chưa tuân thủ vệ sinh cá nhân. Một số cơ sở còn chưa thực hiện đầy đủ việc tự công bố sản phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu làm nhân bánh như thịt, trứng.

Trước các vi phạm trên, ngành y tế Lâm Đồng xác định xử lý nghiêm theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP. Tùy mức độ, cơ sở vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; trường hợp nghiêm trọng có thể bị chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kiểm tra bao bì, sổ sách và chất lượng bánh trung thu tại một cơ sở sản xuất

Siết chặt ATTP tại bếp ăn trường học

Cùng với quản lý thị trường trong dịp Tết Trung thu, bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học được tỉnh chú trọng trong năm học 2026 - 2027. Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 6 lớp tập huấn về ATTP cho cán bộ quản lý và Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú, đợt 1 năm 2026.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 825 cơ sở giáo dục, trong đó hơn 408 trường tổ chức bếp ăn bán trú, gồm 253 cơ sở mầm non, 124 trường tiểu học và 31 cơ sở trung học. Mỗi ngày, các bếp ăn này phục vụ hàng chục ngàn suất ăn cho học sinh, lứa tuổi đang phát triển và dễ bị ảnh hưởng bởi các nguy cơ mất ATTP.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học bắt nguồn từ việc quản lý chưa chặt chẽ, kiểm tra thiếu thường xuyên, sử dụng nguyên liệu không bảo đảm hoặc xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến cung cấp suất ăn, nếu thiếu giám sát chặt chẽ đều có thể phát sinh nguy cơ mất ATTP.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh, phân phối bánh trung thu tại một siêu thị

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm ATTP trường học là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi trách nhiệm cao. Tại các lớp tập huấn, lực lượng quản lý, cán bộ y tế học đường và đại diện phụ huynh được hướng dẫn xử lý những tình huống thực tế, tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân chọn mua bánh Trung thu từ các thương hiệu uy tín, có nhãn mác và nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng bánh “3 không” (không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng) hoặc sản phẩm giá rẻ bất thường trên mạng. Khi mua, cần kiểm tra bao bì còn nguyên, bánh không có dấu hiệu nấm mốc, chảy nước và bảo quản đúng hướng dẫn.