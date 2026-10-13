Kiểm soát an toàn giao thông trên đường dân sinh

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường 30 tháng 4, phường Trảng Bom.

Thông qua phối hợp tuần tra, kiểm soát từ cơ sở, lực lượng chức năng hướng đến phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) từ sớm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tăng cường kiểm soát

Ghi nhận tại đường Nguyễn Ái Quốc trên địa bàn phường Long Bình, quốc lộ 1 đoạn qua phường Hố Nai và các trục đường kinh doanh sầm uất ở phường Trảng Bom cho thấy, giao thông nhộn nhịp, nhất là vào giờ cao điểm. Xe máy từ các đường nhánh, hẻm dân cư liên tục nhập vào dòng xe đông đúc. Tại các khu vực nhiều hàng quán, cửa hàng và điểm giao cắt, tình trạng dừng, đỗ để mua bán, giao nhận hàng hóa khiến dòng xe bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Trên các tuyến đường dân sinh, nguy cơ mất ATGT còn xuất phát từ những thói quen đi lại hằng ngày. Một số người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có trường hợp đi ngược chiều để rút ngắn thời gian hoặc băng qua đường khi chưa quan sát kỹ. Tại các khu vực gần trường học, vào giờ học sinh đến trường và tan học, lượng xe máy, xe đạp tăng cao cùng lúc khiến giao thông trở nên phức tạp. Nếu người điều khiển phương tiện thiếu quan sát, dừng, đỗ tùy tiện hoặc chuyển hướng đột ngột, nguy cơ va chạm có thể xảy ra.

Để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với công an các phường, xã tổ chức kiểm tra tại những vị trí có lưu lượng phương tiện lớn, khu vực giao cắt với đường dân sinh và các tuyến đường thường xuyên phát sinh vi phạm. Tại các điểm kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ dừng phương tiện theo quy định, kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm và xử lý những trường hợp vi phạm. Với các tuyến đường có nhiều hàng quán, khu vực tập trung đông người vào buổi tối, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, ngăn chặn người đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện.

Cùng với việc lập chốt, các tổ công tác còn tuần tra lưu động trên những tuyến đường nối khu dân cư với quốc lộ, đường trục chính và khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh. Anh Nguyễn Thái Bình, ở phường Hố Nai cho biết: Việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dân sinh không chỉ góp phần phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nhắc nhở người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Khi các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia được kiểm soát thường xuyên, ý thức chấp hành của người dân sẽ từng bước được nâng lên.

Tại phường Trảng Bom, nơi có nhiều tuyến đường tập trung cửa hàng, quán ăn và hoạt động kinh doanh, công tác kiểm soát cần được duy trì cả ngày. Ban ngày, lực lượng chức năng tập trung bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực đông người mua bán, các điểm giao cắt và tuyến đường gần trường học. Buổi tối, việc kiểm tra nồng độ cồn được tăng cường nhằm phòng ngừa nguy cơ người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Ðồng bộ tuần tra, xử lý, tuyên truyền

Đại úy Bùi Mạnh Nguyên, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Trảng Bom cho biết: Việc bảo đảm trật tự, ATGT tại địa bàn dân cư cần được thực hiện thường xuyên, gắn với đặc điểm đi lại và sinh hoạt của người dân. Bên cạnh phối hợp với lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường chính, Công an phường chú trọng nắm tình hình tại các tuyến đường dân sinh, khu vực đông hàng quán, chợ, trường học và những điểm giao cắt có nhiều phương tiện qua lại. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nguy cơ mất ATGT.

Theo Đại úy Bùi Mạnh Nguyên, công tác tuyên truyền cần đi đôi với kiểm tra, xử lý để tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành của người dân. Đối với khu vực trường học, lực lượng chức năng cần phối hợp với nhà trường và phụ huynh nhắc nhở học sinh chấp hành quy định khi lái xe, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa, đón con. Tại các tuyến đường có nhiều cơ sở kinh doanh, việc tuyên truyền không sử dụng rượu, bia khi lái xe, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và không dừng, đỗ gây cản trở giao thông cũng cần được duy trì thường xuyên.

Để công tác phòng ngừa TNGT đạt hiệu quả, Thiếu tá Nguyễn Trí Thông, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố cho biết: Việc kiểm soát cần được triển khai đồng bộ từ quốc lộ, đường trục chính đến các tuyến đường dân sinh, phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn. Lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với công an các phường, xã tổ chức tuần tra lưu động, kết hợp kiểm soát tại những khu vực thường phát sinh vi phạm; chú trọng kiểm tra nồng độ cồn vào buổi tối, xử lý hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều và các vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến TNGT. Việc bố trí lực lượng cần tập trung vào các khung giờ cao điểm, thời điểm học sinh đến trường, tan học và những khu vực có đông người dân đi lại, kinh doanh.

Thiếu tá NGUYỄN TRÍ THÔNG, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về ATGT ngay cả khi di chuyển trên những tuyến đường dân sinh, quãng đường ngắn. Người điều khiển mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng phần đường, làn đường, không đi ngược chiều và không sử dụng rượu, bia trước khi lái xe.