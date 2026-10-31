Kiểm sát viên xét hỏi Mr Pips về khoản tiền hơn 6,4 tỉ đồng trả cho 'tổ tư vấn'

Thành lập “tổ tư vấn” để xử lý các vấn đề pháp lý

Chiều 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa tham gia xét hỏi các bị cáo.

Trong phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã dành nhiều thời gian xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) nhằm làm rõ phương thức hoạt động của hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối, vai trò của các đối tượng liên quan và hoạt động của “tổ tư vấn” gồm 3 bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn.

Trả lời câu hỏi của Kiểm sát viên, Phó Đức Nam khai, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Nam trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Trước tòa, Phó Đức Nam thừa nhận hệ thống các sàn giao dịch do mình tổ chức không thực hiện giao dịch như quảng cáo với khách hàng. Thực chất, khi tham gia đầu tư, khách hàng đặt cược với chủ sàn. Nếu khách hàng thua lỗ, số tiền thua sẽ thuộc về nhóm điều hành hệ thống.

Theo lời khai của Nam, mặc dù các văn phòng kinh doanh được đặt tại Việt Nam nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý.

Nam khai, bị cáo cùng hai người trợ giúp là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động của hệ thống. Sau khi trừ các khoản chi phí vận hành, Isik Uran chia cho nhóm của Nam từ 3% đến 5% tiền lãi.

Liên quan đến hoạt động của “tổ tư vấn”, theo nội dung được nêu tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã thỏa thuận với Phó Đức Nam thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc nhằm tránh bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Tổng số tiền Nam trả cho 3 người này là hơn 6,4 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát, Phó Đức Nam khai, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nên bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong, anh trai của Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam), tìm hiểu khả năng hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu, gặp gỡ Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ Công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) để trao đổi, tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến việc mở sàn giao dịch ngoại hối tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo lời khai của Nam, thời điểm đó, thông tin nội bộ của công ty thường xuyên bị lộ ra ngoài, nhiều khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ. Vì vậy, Nam muốn tìm hiểu cách xử lý các khiếu kiện của khách hàng, tránh trách nhiệm pháp lý cũng như phương án giải quyết khi nhân viên bị cơ quan Công an triệu tập.

Bị cáo Phó Đức Nam trước bục khai báo.

Từ những vấn đề trên, ý tưởng thành lập một bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro được đưa ra. Tuy nhiên, theo Nam, người quyết định cuối cùng không phải bị cáo mà là Isik Uran, người trực tiếp quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn gồm 3 người nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan Công an triệu tập.

“Tổ tư vấn” được trả 350 triệu đồng mỗi tháng

Theo lời khai của Phó Đức Nam, “tổ tư vấn” hoạt động như một bộ phận trong hệ thống tại Việt Nam, được chi trả 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản tiền cố định này, các thành viên còn được nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tham gia tư vấn, giải quyết.

Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên “tổ tư vấn” để trao đổi, tìm hướng xử lý. Cũng theo lời khai của Nam, Nguyễn Thanh Phong từng giới thiệu một người tên Nguyên đến làm việc tại công ty. Sau đó, Nam tuyển người này vào bộ phận quản trị rủi ro.

Khi đại diện Viện kiểm sát hỏi về mục đích hằng tháng chuyển tiền cho Phạm Trường Sơn, Nam khai việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ.

Liên quan đến vai trò của Nguyễn Bá Sơn, Phó Đức Nam cho biết, mỗi khi có nhân viên trong hệ thống bị cơ quan Công an mời lên làm việc, bị cáo Sơn thường đi cùng để hỗ trợ.

Ngoài ra, Nguyễn Bá Sơn còn tham gia giải quyết một vụ việc liên quan đến Lê Khắc Ngọ tại Đà Nẵng. Đến năm 2023, khi Bùi Trung Đức bị bắt, Sơn tiếp tục tham gia “gỡ tội” cho người này. Trong một vụ việc khác, khi khách hàng khiếu nại, Sơn đã hỗ trợ nhân viên công ty, gửi biên bản để khách hàng ký.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Cũng trong phần xét hỏi chiều 30/10, đại diện VKSND TP Hà Nội tập trung làm rõ mối quan hệ và các giao dịch tài chính giữa Phó Đức Nam với Nguyễn Thanh Phong (anh trai bạn gái Nam).

Theo lời khai của Nam, bị cáo từng hỗ trợ Phong mua một chiếc ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Chiếc xe này sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Ngoài ra, Nam còn cho Phong mượn tiền để mua căn hộ. Tuy nhiên, theo lời khai của bị cáo, khoản tiền vay này đã được Phong hoàn trả.

“Bị cáo cho tiền Phong có mục đích gì không?”, đại diện Viện kiểm sát truy vấn.

Trả lời câu hỏi này, Nam cho rằng việc cho tiền xuất phát từ mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của người yêu bị cáo. Nam trình bày, bản thân thường xuyên mua ô tô và thời điểm đó do “tùy hứng” nên quyết định mua xe cho Phong.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào 8h30 ngày mai (31/10).