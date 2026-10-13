Kiểm sát viên được khen thưởng vì thành tích phối hợp làm rõ vụ trộm vàng tại Quảng Ngãi

UBND xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị công bố và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong đó, đồng chí Tạ Ngọc Triết - Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi được trao tặng Giấy khen vì có thành tích trong phối hợp xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa phương.

Đồng chí Tạ Ngọc Triết - Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND xã Bình Minh tặng Giấy khen.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/10, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản tại thôn An Khương. Tài sản bị chiếm đoạt gồm 9 chỉ vàng 9999 và 2 nhẫn vàng Tây, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát đối tượng, thu thập tài liệu phục vụ điều tra; phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm rõ vụ việc.

Trong quá trình giải quyết, Kiểm sát viên Tạ Ngọc Triết đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, thu thập tài liệu, góp phần nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi với Công an xã Bình Minh cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Việc khen thưởng kịp thời ghi nhận, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản có giá trị; kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật để cơ quan Công an xác minh, xử lý theo quy định.