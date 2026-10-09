Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Theo đó, các đơn vị đã tiến hành kiểm sát ở các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Nhơn Lý và Nhơn Châu thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đơn vị kiểm sát tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Dương Nguyễn

Tại các buổi làm việc, đại diện Chỉ huy các Đồn Biên phòng đã báo cáo kết quả công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; tình hình chấp hành các quy định của pháp luật, công tác phối hợp với Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, tài liệu có liên quan; đồng thời rà soát việc quản lý, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu tội phạm, phòng ngừa việc bỏ lọt tội phạm hoặc xử lý chưa đúng tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Qua kiểm sát, các Đồn Biên phòng cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy chế phối hợp trong công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao nguồn tin về tội phạm.

Các đơn vị đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các Thông tư liên tịch có liên quan; duy trì hệ thống sổ sách, biểu mẫu theo dõi, quản lý nguồn tin về tội phạm; bố trí cán bộ trực, nắm tình hình địa bàn, sẵn sàng phát hiện, tiếp nhận và xử lý thông tin khi phát sinh.

Công tác quản lý, theo dõi các vụ việc vi phạm hành chính được quan tâm thực hiện, góp phần phòng ngừa, phát hiện kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Hoạt động kiểm sát góp phần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, tiếp nhận và chuyển giao nguồn tin về tội phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới biển Gia Lai, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.