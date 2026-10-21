Kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án dân sự

Nội dung cưỡng chế là buộc ông N.V.D, bà N.T.H, địa chỉ Thôn Phiêng 2, xã Văn Chấn chuyển giao quyền sử dụng đất đối với mảnh đất thửa số 2 có diện tích 39,1m2 (theo sơ đồ hiện trạng đất được xem xét thẩm định tại chỗ ngày 19/8/2026) cho ông V.Đ.M, bà V.T.L, địa chỉ thôn Phiêng 2, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động nhằm bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.

Chấp hành viên công bố Quyết định cưỡng chế.

Tại buổi cưỡng chế, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4 đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi hành án dân sự và những người tham gia cưỡng chế; kiểm sát trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế, việc thực hiện các nội dung theo quyết định cưỡng chế, bảo đảm hoạt động thi hành án được thực hiện khách quan, đúng quy định pháp luật.

Với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, việc cưỡng chế đã được tiến hành và hoàn thành theo nội dung tổ chức thi hành án.

Kiểm sát viên kiểm sát việc cưỡng chế.

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp việc cưỡng chế thi hành án dân sự, VKSND khu vực 4 - Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.