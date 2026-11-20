Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế thi hành án dưới sự kiểm sát của Kiểm sát viên VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn.

Việc cưỡng chế được tổ chức đối với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đ.V do ông Đ.V.H - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhằm chuyển giao quyền sử dụng diện tích 341,4m2 đất và tài sản gắn liền với đất cho ông N.M.Đ. là người mua trúng đấu giá, bảo đảm thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, Viện kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ trình tự, thủ tục thi hành án, từ công bố quyết định cưỡng chế đến quá trình giao nhận tài sản và lập biên bản, bảo đảm hoạt động thi hành án được thực hiện công khai, đúng quy định của pháp luật. Sau khi Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế, các bên liên quan đã tự nguyện di dời tài sản, bàn giao toàn bộ diện tích đất cùng tài sản gắn liền với đất cho người mua trúng đấu giá, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật.