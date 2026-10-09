Kiểm sát thực nghiệm điều tra vụ án 'Cố ý gây thương tích'

Ngày 9/10, VKSND khu vực 6, tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Quốc N. (SN 2011, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can. Ảnh: CAPT

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 31/5/2026, P.G.N. (trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) nhắn tin hẹn Hoàng Quốc N. đến khu vực Trường THCS Cát Trù để giải quyết mâu thuẫn giữa Hoàng Quốc N. và H.G.H.

Sau khi nhận được tin nhắn, Hoàng Quốc N. mang theo một thanh kiếm bằng kim loại đến điểm hẹn.

Trên đường đi, khi gặp H.G.H. tại khu Xóm Làng, xã Đồng Lương, Hoàng Quốc N. đã rút kiếm đe dọa H.G.H.

Sau đó, H.G.H cùng 2 đối tượng khác đuổi đánh Hoàng Quốc N. Trong quá trình bỏ chạy, Hoàng Quốc N. quay người ném vỏ bao kiếm về phía sau, trúng vùng dưới mí mắt trái của H.G.H.

Kết quả giám định xác định H.G.H. bị tổn hại 59% sức khỏe.

Kiểm sát viên kiểm sát các hoạt động thực nghiệm tại hiện trường. Ảnh: CAPT

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Hoàng Quốc N. đã thừa nhận hành vi của mình. Lời khai của Hoàng Quốc N. cơ bản phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Hoàng Quốc N. về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nhằm bảo đảm việc giải quyết đúng quy định của pháp luật, khách quan và toàn diện, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6 - Phú Thọ được phân công đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia thực nghiệm điều tra hiện trường.

Kết quả thu được góp phần quan trọng trong việc củng cố tài liệu, chứng cứ, tạo cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, qua đó bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.