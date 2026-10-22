Kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng

Theo đó, khoảng 20h ngày 20/10/2026, tại Km 54+400 QL14B thuộc thôn Đại Đồng, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe môtô do Trần Trọng N. (SN 1987, trú TP Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng xã Thượng Đức đi xã Đại Lộc với xe ôtô tải do Trần Quốc V. (SN 1985, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả, Trần Trọng N. tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 xe bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng đã kịp thời cử Kiểm sát viên đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, Kiểm sát viên được phân công đã trực tiếp kiểm sát chặt chẽ toàn bộ quá trình, bảo đảm việc khám nghiệm hiện trường được thực hiện khách quan, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên tiến hành xác minh thu thập chứng cứ và đánh giá các tài liệu, chứng cứ liên quan, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn, qua đó bảo đảm việc giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, kịp thời và đúng quy định pháp luật.