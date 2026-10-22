Kiểm sát hoạt động kê biên ôtô để bảo đảm thi hành án trong vụ lừa đảo

Thực hiện Kế hoạch số 11804/KH-THADS.NV ngày 12/10/2026, tài sản dự kiến kê biên là ôtô nhãn hiệu Land Rover, biển kiểm soát 51K-802.97, màu trắng, số khung SALKABBUXBA067431, số máy 230421Z0408PT306. Xe được xác định là tài sản tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án trong vụ án Huỳnh Hữu Tường cùng đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiểm sát viên VKSND TP Đồng Nai tham gia kiểm sát hoạt động kê biên.

Việc kê biên căn cứ các bản án số 287/2025/HSST ngày 23/12/2025 của TAND tỉnh Đồng Nai và số 348/2026/HSPT ngày 27/5/2026 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Lệnh kê biên tài sản số 4921/LKB-CSHS ngày 15/10/2025 của CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) và Quyết định thi hành án số 36310/QĐ-THADS ngày 26/8/2026.

Theo kế hoạch, việc kê biên được ấn định lúc 9h ngày 20/10/2026 tại kho THADS TP Đồng Nai. Thành phần tham gia gồm Chấp hành viên, công chức thi hành án, đại diện VKSND TP Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai và Phòng Quản lý phương tiện vận tải và người lái thuộc Sở Xây dựng TP Đồng Nai. Kế hoạch nêu không huy động lực lượng cưỡng chế; người phải thi hành án đồng ý đề nghị kê biên xe để thi hành án.

Đại diện các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Theo nội dung bản án và kế hoạch, Huỳnh Hữu Tường phải nộp án phí và bồi thường cho 161 bị hại.

Việc kê biên tài sản nhằm bảo đảm điều kiện thi hành bản án, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án.