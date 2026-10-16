Kiểm sát cưỡng chế kê biên tài sản thế chấp đảm bảo thu hồi nợ ngân hàng

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 1 – Khánh Hòa vừa kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại thôn Võ Cạnh, phường Tây Nha Trang (xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũ).

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 86/2025/QĐST-KDTM ngày 10/12/2025 của TAND khu vực 10 – TP Hồ Chí Minh; Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 1553/QĐ-THADS ngày 23/4 của Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 8467/QĐ-THADS ngày 12/5/2026 của THADS tỉnh Khánh Hòa buộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cơ khí Tân Nam Khang và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam số tiền 39.321.687.366 đồng và lãi phát sinh.

Tài sản bảo đảm cho thế chấp là 7 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền: 5 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung (nay là phường Tây Nha Trang) của bà Nguyễn Vũ Yến Linh; 2 quyền sử dụng đất tại thôn Xuân Ninh, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh của bà Nguyễn Như Ngọc.

Hết thời hạn tự nguyện nhưng người phải thi hành án không tự nguyện chấp hành.

Kiểm sát viên trực tiếp tham gia buổi cưỡng chế kê biên tại thực địa.

Xét thấy bà Nguyễn Vũ Yến Linh và bà Nguyễn Như Ngọc có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 1 đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất đối với 7 tài sản trên.

Quá trình cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ toàn bộ quá trình, từ khâu công bố quyết định, kiểm tra hiện trạng đến lập biên bản kê biên tài sản... theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Công tác kiểm sát tập trung vào việc bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Thông qua hoạt động kiểm sát việc cưỡng chế kê biên tài sản, VKSND khu vực 1 góp phần bảo đảm hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án, đẩy nhanh tiến độ xử lý các việc liên quan đến nợ xấu và tài sản bảo đảm, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát THADS.