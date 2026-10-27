Kiểm nghiệm năng lực thực chiến của lực lượng bảo vệ các hệ thống trọng yếu

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức chương trình “Diễn tập an ninh mạng quốc gia 2026”, với kịch bản mô phỏng tấn công vào hệ thống thông tin của một tổ chức tài chính.

Gồm 2 phiên thực hành và hội thảo chuyên chuyên đề, “Diễn tập an ninh mạng quốc gia 2026” là dịp để các lực lượng bảo vệ an ninh mạng kiểm nghiệm năng lực thực chiến, cập nhật và đưa các quy định mới của pháp luật vào thực tiễn.

Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh mạng quốc gia vững chắc, bảo vệ an toàn hạ tầng số và niềm tin của người dân trong kỷ nguyên số.

“Diễn tập an ninh mạng quốc gia 2026” có sự tham gia của 90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị.

Trong đó, phiên thực hành diễn ra trong 7,5 tiếng liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính, có sự tham gia của 90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị, gồm các đơn vị thường trực bảo vệ an ninh mạng của 14 bộ, ngành và Phòng An ninh mạng Công an 32 tỉnh, thành phố, được chia thành 10 đội.

Theo Ban tổ chức, điểm mới của diễn tập năm nay là hình thức phòng thủ trực tiếp kết hợp điều tra trực tiếp.

Theo đó, song song với việc phải tập trung giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công để bảo vệ hệ thống, các đội còn phải phân tích nhật ký, truy vết hành vi của đối tượng qua các giai đoạn của cuộc tấn công, khoanh vùng, xử lý sự cố, khôi phục hoạt động hệ thống và thu thập chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra.

Phần điều tra được chấm điểm theo thể thức CTF với 43 thử thách; kết quả chung của mỗi đội phản ánh cả năng lực phòng thủ lẫn năng lực điều tra.

Theo Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Nguyễn Hồng Quân, các bài toán được đặt ra trong diễn tập đều là những bài toán bám sát thực tiễn công tác của lực lượng bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu.

Phát biểu tại lễ tổng kết diễn tập, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng nhận định chương trình diễn tập năm nay đã diễn ra thực chất với những bài toán đặt ra bám sát thực tiễn.

Đặc biệt, với diễn tập năm nay, lần đầu tiên lực lượng chuyên trách của công an địa phương và lực lượng bảo đảm an ninh mạng của các bộ, ngành cùng tham gia xử lý một tình huống sự cố chung trên hệ thống mô phỏng trải dài từ hạ tầng CNTT truyền thống đến điện toán đám mây, chuỗi khối và tài sản số.

“Đây cũng là bức tranh hạ tầng mà nhiều cơ quan, doanh nghiệp đang vận hành, khi hệ thống cũ vẫn tồn tại song song với công nghệ mới, tạo ra những vùng rủi ro đan xen. Diễn tập đã giúp các lực lượng kiểm nghiệm năng lực thực chiến và khả năng phối hợp trong điều kiện gần với thực tế”, đại tá Nguyễn Hồng Quân nhận xét.

Theo thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng, trong thời gian diễn tập kéo dài từ 8h35 đến 16h05 ngày 27/10, Ban tổ chức đã đưa ra 43 câu hỏi gồm 1 câu khởi động, 34 câu hỏi điều tra truy vết và 8 câu về truy vết tài sản số. Kết thúc diễn tập, các đội đã giải được 39/43 câu, đạt trên 90%.

“Với 10 đội thi gồm 90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên đến từ 46 đơn vị, phần lớn là lần đầu làm tập trung với nhau, Ban tổ chức đánh giá rất cao sự phối hợp, hiệp đồng của các đội thi”, thượng tá Nguyễn Trung Hiếu nhận xét.

Đội Đồng Xuân nhận giải Nhất chương trình “Diễn tập an ninh mạng quốc gia 2026”.

Trong khuôn khổ sự kiện tổng kết diễn tập, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi, với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Cụ thể, với việc đạt 6.140 điểm, đội Đồng Xuân gồm 9 thành viên đến từ các phòng An ninh mạng của Công an 3 tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cục Chuyển đổi số Văn phòng Chính phủ, Trung tâm CNTT Bộ Nội vụ đã giành giải Nhất. Đây cũng là đội được đánh giá là bứt phá nhất, khi giải được 15 câu hỏi trong 1 giờ.

Bên cạnh đó, 2 giải Nhì đã thuộc về các đội Hoàng Thành và Ô Cầu Dền. Ba đội đạt giải Ba gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm và Ô Cầu Giấy. Văn Miếu, Ô Quan Chưởng, Ô Đông Mác và Ô Chợ Dừa cùng nhận giải Khuyến khích.