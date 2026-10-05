Kiểm lâm viên bị nước cuốn mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng

Tối 4/10, ông Nguyễn Việt Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Lào Cai cho biết, một kiểm lâm viên của đơn vị mất tích trên sông Hồng thuộc địa bàn phường Lào Cai.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, chiều cùng ngày, Hạt Kiểm lâm khu vực Lào Cai - Cam Đường tổ chức trồng cây xanh tại bãi nổi Soi Tiền, khu vực giữa sông Hồng. Tuy nhiên trong lúc làm nhiệm vụ, một người bất ngờ rơi xuống sông mất tích.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm người gặp nạn. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Đến khoảng 21h cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai.