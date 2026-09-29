Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tuyên truyền cùng dân giữ rừng

Nhờ cách tuyên truyền sát với thực tế, người dân đã hiểu rõ hơn công tác bảo vệ rừng.

Tuyên truyền sát lòng dân, đi sâu, nói rõ, dễ hiểu

Thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Mường La đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân bảo vệ rừng. Bằng sự kiên trì, gần gũi, cách làm phù hợp với thực tế địa phương, lực lượng Kiểm lâm đã góp phần nâng cao rõ rệt ý thức tự giác bảo vệ rừng trong cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ chính sách, yên tâm bám bản, bám rừng để phát triển kinh tế bền vững.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có diện tích gần 18.000ha rừng và đất lâm nghiệp, trải trên địa bàn các xã Ngọc Chiến, Nặm Păm, Hua Trai và Chiềng Lao thuộc huyện Mường La cũ. Nơi đây, có cộng đồng dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đời sống gắn bó mật thiết với từng tán rừng, từng ngọn núi. Trước đây, do thông tin chưa đầy đủ, không ít người dân còn hiểu lầm về việc bảo vệ rừng nghĩa là bị cấm hết mọi hoạt động trong rừng, sẽ ảnh hưởng đến sinh kế truyền thống. Một số người còn e ngại, né tránh khi có cán bộ, lực lượng Kiểm lâm đến làm việc.

Nhận thức rõ thực trạng đó, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đã chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thay đổi cách tiếp cận. Trong quá trình tuyên truyền, vận động không chỉ đến nhà người dân khi có vi phạm, mà chủ động đến với dân thường xuyên; giải thích bằng lời nói cho dân dễ hiểu, dùng ví dụ gần gũi, thậm chí nói bằng ngôn ngữ dân tộc. Mỗi cán bộ Kiểm lâm đều trở thành nhà tuyên truyền, thường xuyên vào sâu từng bản, đến tận nhà dân, ngồi cùng dân nói chuyện, lắng nghe những băn khoăn, thắc mắc và giải thích cặn kẽ.

Nội dung tuyên truyền được Ban Quản lý tập trung làm rõ ranh giới khu bảo tồn, những hành vi bị nghiêm cấm, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi sống trong vùng bảo vệ, cũng như các chính sách hỗ trợ sinh kế từ nhà nước. Đặc biệt nhấn mạnh, chỉ cấm chặt phá rừng, khai thác trái phép, săn bắt động vật quý hiếm; còn các hoạt động sinh hoạt hợp pháp, hái măng, rau rừng truyền thống, trồng cây dưới tán rừng đều được phép và được hướng dẫn cụ thể.

Lực lượng Kiểm lâm Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, đến từng bản tuyên truyền cho người dân.

Đa dạng hình thức, thông tin đến mọi nhà

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, lực lượng Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đã kết hợp nhiều hình thức phong phú, như: Tổ chức hội nghị, hội thảo tại các xã, bản; lắp đặt bảng nội quy, biển báo tại các khu vực dễ thấy; phát tờ rơi, sách nhỏ bằng tiếng dân tộc; phát thanh qua hệ thống loa truyền thanh của bản; xây dựng đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền là người có uy tín trong bản.

Anh Lê Soái, Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, cho biết: “Chúng tôi xác định, bảo vệ rừng không thể làm một mình, phải có sự đồng hành từ người dân và chính quyền địa phương. Nhờ sự kiên trì bền bỉ, nhận thức và tâm lý của người dân có sự thay đổi rõ rệt trong việc chung tay cùng Kiểm lâm bảo vệ rừng”.

Bà Lò Thị Họa, bản Huổi Tao, xã Chiềng Lao, chia sẻ: “Dạo trước, tôi cứ nghĩ vào rừng là vi phạm, nên luôn trong trạng thái lo lắng. Từ khi cán bộ Kiểm lâm đến tận nhà nói rõ, tôi mới phân biệt được cái gì được làm, cái gì không. Bây giờ tôi yên tâm hơn, vẫn vào rừng lấy củi, hái rau theo cách truyền thống mà không sợ vi phạm. Chúng tôi sẽ chung tay bảo vệ rừng cùng cán bộ Kiểm lâm”.

Cùng với phổ biến pháp luật, lực lượng Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La còn phối hợp hướng dẫn người dân phát triển các mô hình sinh kế bền vững, gồm: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng, canh tác nông nghiệp hữu cơ, phát triển du lịch cộng đồng.

Nhờ công tác tuyên truyền tốt, những cánh rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La luôn được bảo vệ.﻿

Ý thức nâng cao, rừng xanh được giữ gìn

Ông Lò Văn Hùng, bản Kẻ, xã Ngọc Chiến cho hay: “Tôi thấy lực lượng Kiểm lâm thường xuyên đến, nói chuyện và giải thích cặn kẽ tại nhà. Người dân chúng tôi hiểu hơn về quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ rừng”.

Sau một thời gian triển khai hiệu quả, công tác bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đã có những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng giảm đáng kể. Người dân không chỉ tự giác tuân thủ mà còn chủ động thông báo cho lực lượng Kiểm lâm khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Nhiều người dân đã tự nguyện tham gia đội ngũ bảo vệ rừng cộng đồng, trở thành “cánh rừng sống” canh gác từng tán cây, từng mảnh rừng.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La khẳng định, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, xem đây là nền tảng quan trọng nhất cho công tác quản lý và bảo vệ rừng lâu dài. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc người dân không vi phạm, mà xây dựng được ý thức tự giác, tình yêu và trách nhiệm với khu rừng trong mỗi người dân. Khi người dân yên tâm bám bản, bám rừng, có sinh kế ổn định và hiểu rõ giá trị của rừng, thì khu rừng quý giá này sẽ được giữ gìn xanh mãi.