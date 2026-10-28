Kiểm lâm An Giang sử dụng flycam hỗ trợ công tác bảo vệ rừng

Lực lượng kiểm lâm sử dụng flycam kiểm tra diện tích rừng tại xã An Minh. Ảnh: THÙY TRANG

Mở rộng tầm quan sát

An Giang có diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần 100.000ha, trong đó diện tích đất có rừng hơn 82.800ha. Rừng phân bố trên địa bàn 37 xã, phường, đặc khu, gồm rừng tràm trên đất ngập phèn và rừng đồi núi. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tuần tra, giám sát, nhất là vào mùa khô khi nguy cơ cháy rừng gia tăng.

Với khả năng ghi hình từ trên cao, flycam giúp lực lượng kiểm lâm mở rộng phạm vi quan sát, kiểm tra khu vực khó tiếp cận và xác định vị trí cần tổ chức tuần tra trực tiếp. Hình ảnh thu thập được hỗ trợ theo dõi hiện trạng, phát hiện dấu hiệu bất thường, qua đó nâng cao tính chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, flycam được sử dụng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nhiều năm qua. Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết đơn vị quản lý tổng diện tích tự nhiên hơn 8.509ha, trong đó có 8.038ha rừng đặc dụng và 471,59ha rừng phòng hộ. Với diện tích rừng lớn, công tác tuần tra, kiểm soát đòi hỏi lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên bám địa bàn, sử dụng các thiết bị kỹ thuật để nâng cao hiệu quả giám sát.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua sử dụng flycam trong tuần tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng đã phát hiện các đối tượng xâm nhập rừng trái phép, thu giữ và tiêu hủy 16 công cụ phục vụ hành vi vi phạm. Theo ông Hoàng Văn Tuấn, việc sử dụng flycam giúp lực lượng bảo vệ rừng mở rộng tầm quan sát, dựa vào hình ảnh thu thập được để xác định khu vực trọng điểm, xây dựng phương án tiếp cận và xử lý vi phạm theo quy định.

Hỗ trợ chữa cháy rừng

Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, giám sát, flycam còn có thể phát huy vai trò trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tại khu vực có nguy cơ cháy cao vào mùa khô. Thông qua hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng có thể kiểm tra khu vực có lớp thực bì khô, phát hiện dấu hiệu khói, lửa và xác định vị trí cần kiểm tra, xác minh.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trần Thành Được, khi xảy ra cháy rừng, hình ảnh từ flycam có thể hỗ trợ lực lượng chỉ huy nắm bắt tình hình tại hiện trường, xác định phạm vi đám cháy, quan sát hướng lan và lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp. Quá trình chữa cháy, thiết bị còn hỗ trợ theo dõi diễn biến, kiểm tra khu vực khó tiếp cận và phát hiện điểm còn khói hoặc có nguy cơ cháy âm ỉ sau khi lửa được khống chế.

Lực lượng kiểm lâm sử dụng flycam kiểm tra rừng khu vực Bình Sơn - Bình Giang. Ảnh: THÙY TRANG

Để chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng, toàn tỉnh bố trí 211 trạm, chốt, lán trại, với 1.128 người tham gia lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng và chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ tuần tra, chữa cháy, trong đó có 8 flycam. Các đơn vị chủ rừng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa như xây dựng đường băng cản lửa, nạo vét hố chứa nước, phát dọn kênh, rạch và đường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cháy cao.

9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy rừng, giảm 5 vụ, tương đương 33,33% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng diện tích bị cháy là 15,24ha. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra ở lớp thực bì, rễ gốc tràm, không ảnh hưởng đến cây rừng, tất cả đều được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Theo ông Trần Thành Được, để khai thác hiệu quả flycam cần gắn với phương án bảo vệ rừng của từng đơn vị chủ rừng, xác định rõ khu vực ưu tiên giám sát và tăng cường kiểm tra trong thời điểm nắng nóng kéo dài. Các đơn vị chủ rừng cần chú trọng tập huấn kỹ năng vận hành, xử lý hình ảnh, xác định tọa độ và truyền thông tin nhanh đến lực lượng tại chỗ. Dữ liệu thu thập qua các đợt giám sát cũng cần được lưu trữ, đối chiếu để phục vụ theo dõi diễn biến và xây dựng phương án bảo vệ rừng phù hợp.

Khi yêu cầu quản lý tài nguyên rừng ngày càng cao, việc sử dụng flycam là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực giám sát, giảm áp lực cho lực lượng bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, hạn chế vi phạm và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng trên địa bàn tỉnh.