Kiếm hợp đồng 300 triệu đồng, biên lợi nhuận 50% từ quảng cáo AI

Trích đoạn phim ngắn Hết khó do đội ngũ Đắc Hiệp và Tuấn Vĩ thực hiện hoàn toàn bằng AI. Video: NVCC.

Đắc Hiệp (sinh năm 2002) và Tuấn Vĩ (sinh năm 2003) hiện điều hành một đội ngũ gồm 10 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim và ấn phẩm truyền thông bằng AI ở TP.HCM. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tuấn Vĩ cho biết doanh thu của công ty tăng nhanh trong thời gian gần đây, nhờ nhu cầu ứng dụng AI vào quảng cáo ngày càng lớn.

“Khách hàng dần chuyển từ tâm lý thử nghiệm công nghệ sang sử dụng AI như một giải pháp sản xuất thực tế. Tất yếu, ngân sách và yêu cầu chất lượng cũng tăng theo”, anh nói.

Đến nay, dự án lớn nhất mà công ty nhận về có giá trị hơn 300 triệu đồng. So với những năm trước, Vĩ nhận thấy khách hàng ngày càng sẵn sàng chi ngân sách lớn hơn cho các chiến dịch truyền thông ứng dụng AI. Hiện nay, biên lợi nhuận của doanh nghiệp dao động khoảng 20-50%, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của kịch bản, yêu cầu kỹ thuật và thời gian triển khai từng dự án.

Trong bối cảnh AI ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường quảng cáo, nhiều đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nhanh chóng đón đầu làn sóng. Phần lớn đều ghi nhận nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp gia tăng nhanh chóng, tạo ra một thị trường mới mẻ, sôi động và ngày càng cạnh tranh.

Tuấn Vĩ (trái) và Đắc Hiệp điều hành đội ngũ làm phim và truyền thông bằng AI tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Sự gia tăng nhu cầu từ phía doanh nghiệp đang thúc đẩy nhiều đơn vị sản xuất nhanh chóng tham gia thị trường quảng cáo ứng dụng AI. Theo báo cáo State of AI in Marketing 2026 (Hiện trạng ứng dụng AI trong Marketing 2026) do Liên minh Marketing và Truyền thông (MMA) và Decision Lab thực hiện, 57% tổ chức trong khảo sát đạt cấp độ ứng dụng cao, 80% đưa AI vào kế hoạch marketing ở mức vừa phải trở lên. Trong nhóm tổ chức ứng dụng ở mức cao, 54% mở rộng AI trong sản xuất nội dung và tài sản sáng tạo, cao gấp đôi tỷ lệ 25% ở nhóm mới bắt đầu. Khảo sát trực tuyến 143 thành viên MMA tại Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Singapore trong giai đoạn tháng 1-4/2026.

Phần lớn đều ghi nhận lượng khách hàng doanh nghiệp tăng nhanh, mở ra một thị trường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng ngày càng cạnh tranh. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng chi phí hoạt động của các công ty này thấp hơn so với các đơn vị sản xuất truyền thống không hoàn toàn chính xác. Bên cạnh bài toán chi phí, doanh nghiệp còn phải đối mặt với những thách thức về nhân sự chất lượng cao, yêu cầu ngày càng khắt khe từ khách hàng và áp lực liên tục cập nhật công nghệ.

Cơ hội từ thị trường quảng cáo AI

Tracy Nguyễn (Sydney, Australia) nhận thấy tiềm năng của thị trường sản xuất ấn phẩm truyền thông bằng AI từ năm 2025. Cô kết hợp với 2 thành viên ở TP.HCM và Đà Nẵng, thành lập một đội ngũ chuyên cung cấp dịch vụ này.

Theo Tracy Nguyễn, cơ hội xuất phát từ khoảng trống trên thị trường, khi nhiều thương hiệu vừa và nhỏ gặp khó khăn về chi phí sản xuất hình ảnh. Để có một bộ ảnh hoặc video quảng cáo, doanh nghiệp thường phải chi trả khoản ngân sách lớn cho ekip sản xuất truyền thống, bao gồm chi phí người mẫu, bối cảnh, ánh sáng và thiết bị. Không chỉ tốn kém, quy trình này còn có thể kéo dài thời gian chờ đợi thành phẩm, trong khi hoạt động truyền thông hiện đại đòi hỏi tốc độ và khả năng đổi mới liên tục.

Nắm bắt nhu cầu đó, Tracy Nguyễn và các cộng sự lựa chọn AI như một giải pháp thay thế cho một số công đoạn sản xuất truyền thống. Theo cô, tốc độ và chi phí là hai lợi thế chính của mô hình này. Nhóm của Tracy có thể rút ngắn 50-70% thời gian sản xuất, đồng thời giúp khách hàng tối ưu ngân sách nhờ giảm các khoản thuê bối cảnh, diễn viên và đạo cụ.

Tuy nhiên, theo Tracy Nguyễn, thị trường này còn tương đối mới mẻ, cả người tiêu dùng lẫn khách hàng doanh nghiệp vẫn cần thời gian để làm quen và chấp nhận sản phẩm ứng dụng AI.

“Một bộ phận công chúng vẫn giữ tâm lý bài xích hoặc hoài nghi đối với sản phẩm AI”, cô nói. Sự dè dặt này cũng khiến một số doanh nghiệp chưa sẵn sàng ứng dụng công nghệ, phần nào hạn chế số lượng dự án mà các đơn vị sản xuất có thể tiếp cận.

Mạnh Hồ (bên trái) và Anh Tuấn, hai nhà đồng sáng lập agency sản xuất nội dung bằng AI ở Hà Nội, muốn sớm đón đầu nhu cầu quảng cáo mới. Ảnh: Phương Lâm.

Không chỉ Tracy Nguyễn, Anh Tuấn và Mạnh Hồ (cùng sinh năm 2001) cũng sớm nhận ra cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nội dung bằng AI. Xuất thân từ digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số), Mạnh Hồ từng thử nghiệm sản xuất video truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp cũ.

Sản phẩm thu hút lượng tương tác lớn, mang về khoảng 1.000 lead (thông tin khách hàng tiềm năng) trong lĩnh vực B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí. Nhận thấy khả năng tối ưu này, Mạnh và Tuấn quyết định cùng thành lập doanh nghiệp ở Hà Nội, chuyên sản xuất nội dung bằng AI, đón đầu nhu cầu mới của ngành quảng cáo.

Trong giai đoạn đầu, cả hai phải vay vốn để đầu tư thiết bị, công cụ và mặt bằng. Tuy nhiên, nhờ hoạt động kinh doanh nhanh chóng tạo ra doanh thu, công ty đã thu hồi vốn và trả hết nợ chỉ sau khoảng nửa năm.

Thay vì ưu tiên giữ lại lợi nhuận, Mạnh Hồ cho biết anh dành phần lớn nguồn thu để chi trả lương cho nhân sự, với mong muốn xây dựng đội ngũ có năng lực trong lĩnh vực mới. Theo anh, đây là ngành đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, do đó doanh nghiệp cần trả mức lương tương xứng để thu hút và giữ chân nhân tài.

Bài toán vận hành agency AI

Dù nhu cầu thị trường tăng nhanh và có khả năng tối ưu chi phí sản xuất, các doanh nghiệp ứng dụng AI vẫn phải giải quyết nhiều bài toán trong quá trình vận hành. Trong đó, nhân sự là một trong những thách thức đáng kể.

Khác với hình dung của nhiều người về viễn cảnh doanh nghiệp chỉ cần làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn, công ty của Mạnh Hồ vẫn đặc biệt cần nhân sự có chuyên môn cao. Quy trình sản xuất đòi hỏi người có khả năng kiểm soát chất lượng, đánh giá đầu ra và am hiểu các công cụ AI. Vì vậy, việc tìm kiếm nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc không đơn giản.

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển của công nghệ cũng tạo áp lực lớn lên các đơn vị sản xuất. Ngành này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục cập nhật công cụ và tính năng mới. Nếu không kịp thời ứng dụng công nghệ, họ có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh trong một thị trường thay đổi nhanh chóng.

Không gian làm việc và hậu trường sản xuất nội dung quảng cáo bằng AI tại agency của Mạnh Hồ và Anh Tuấn ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Ở chiều ngược lại, khi AI có thể tạo ra những sản phẩm ngày càng giống hình ảnh thực tế, các đơn vị sản xuất cũng phải đối mặt với yêu cầu cao hơn từ phía khách hàng. Tuấn Vĩ cho biết nhiều khách hàng kỳ vọng hình ảnh, video do AI tạo ra phải đạt độ chân thực gần như tuyệt đối. Song, theo anh, đây là yêu cầu khó khả thi.

“Ngay cả ký ức của chúng ta cũng không rõ ràng. Vì thế, việc tái hiện một hình dung cũ giống thật đến 100% là điều bất khả thi”, anh giãi bày.

Một khó khăn khác là giải thích và thuyết phục khách hàng về cơ cấu chi phí sản xuất. Do đây là lĩnh vực tương đối mới, các đơn vị ứng dụng AI cần làm rõ từng hạng mục trong báo giá. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vốn quen với cách tính chi phí dựa trên các yếu tố hữu hình như bối cảnh, người mẫu và thiết bị của quy trình sản xuất truyền thống. Vì vậy, việc khách hàng đặt câu hỏi về chi phí của một loại hình dịch vụ mới là điều dễ hiểu.

Không chỉ chịu áp lực từ khách hàng, bản thân chi phí vận hành cũng là bài toán mà công ty của Tuấn Vĩ phải tính toán. Dù AI giúp tối ưu nguồn lực và cắt giảm nhiều công đoạn, doanh nghiệp vẫn phải liên tục đầu tư vào công nghệ, con người và hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

Nếu kiểm soát kém, chi phí chỉnh sửa và thời gian thử nghiệm hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. “Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền”, anh nói vui.

Dự báo về triển vọng của thị trường, Tuấn Vĩ cho biết lĩnh vực này có thể bước vào giai đoạn bão hòa trong vài năm tới, khi số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ ngày càng tăng, kéo theo cạnh tranh gay gắt hơn về giá cả và chất lượng. Khi công nghệ trở nên phổ biến, khả năng sử dụng AI sẽ không còn là lợi thế khác biệt. Thị trường khi đó có thể trải qua quá trình sàng lọc rõ rệt, khiến những đơn vị chỉ tập trung vào công cụ hoặc cạnh tranh bằng giá thấp gặp nhiều khó khăn.

Về dài hạn, anh cho rằng AI không thay thế ngành sản xuất truyền thống. Thay vào đó, hai mô hình có thể cùng tồn tại, phát triển và bổ trợ cho nhau trong lĩnh vực quảng cáo.