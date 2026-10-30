Kiểm định hơn 12.400 lượt phương tiện xe cơ giới

Cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 11.01S kiểm định xe ô tô đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Trong tổng số phương tiện đến kiểm định, đơn vị đã tiến hành kiểm định 3.682 lượt xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, 220 lượt ô tô khách từ 10 đến 24 chỗ, 176 lượt ô tô khách từ 25 đến 40 chỗ, 46 lượt ô tô khách trên 40 chỗ. Đối với dòng xe tải và xe chuyên dụng, trung tâm thực hiện kiểm định 2.491 lượt ô tô tải đến 2 tấn, 1.578 lượt ô tô tải trên 2 tấn đến 7 tấn, 853 lượt ô tô tải trên 7 tấn đến 20 tấn và đầu kéo, 194 lượt ô tô tải trên 50 tấn và đầu kéo, 30 lượt phương tiện vận chuyển nhỏ cùng 39 lượt rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

Kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy có 10.695 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 1.723 lượt phương tiện chưa đạt tiêu chuẩn. Các lỗi vi phạm kỹ thuật chủ yếu tập trung vào các hệ thống quan trọng như: hệ thống phanh, hệ thống điện - đèn, khí thải vượt quy chuẩn, khung thân vỏ, hệ thống lái, nhận dạng phương tiện, bánh - lốp xe, hệ thống treo, hệ thống truyền lực và động cơ. Đối với các phương tiện không đạt, đội ngũ kiểm định viên của cơ sở kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở chủ xe tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục triệt để các hư hỏng trước khi đưa phương tiện tham gia lưu thông.