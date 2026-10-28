Kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân liên quan đến sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng

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Theo Báo cáo số 458/BC-UBND, UBND xã Nam Ban Lâm Hà cho biết, đã rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, sai phạm được nêu trong Kết luận số 474/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở yêu cầu của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Việc rà soát tập trung vào trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cá nhân qua từng thời kỳ tại thị trấn Nam Ban, xã Đông Thanh, xã Gia Lâm và xã Mê Linh trước đây. Các nội dung được xem xét gồm công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý nhà nước đối với diện tích đất do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai – Chi nhánh Lâm Đồng quản lý; việc tham mưu, phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng và tổ chức khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra.

Qua rà soát, địa phương xác định 16 cá nhân có trách nhiệm liên quan. Trong số này có 2 người đã chuyển công tác đến xã khác, 3 người nghỉ hưu và 1 người nghỉ thôi việc.

Cũng theo báo cáo, những hạn chế chủ yếu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Một số cá nhân chưa quyết liệt trong chỉ đạo khắc phục hậu quả; việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có thời điểm chưa thường xuyên, kịp thời, khiến quá trình xử lý các tồn tại trong quản lý, bảo vệ rừng chưa đạt yêu cầu.

Đối với công chức chuyên môn, công tác tham mưu và phối hợp với đơn vị quản lý rừng chưa chặt chẽ; việc nắm bắt địa bàn, phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng có thời điểm chưa kịp thời. Trách nhiệm từng người được xem xét căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, thời gian được phân công và điều kiện thực tế trong từng giai đoạn.

Đáng chú ý, vẫn còn những hạn chế trong công tác trao đổi thông tin giữa chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai – Chi nhánh Lâm Đồng. Theo UBND xã Nam Ban Lâm Hà, doanh nghiệp không báo cáo, không gửi biên bản làm việc về các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng đến UBND cấp xã để phối hợp xử lý theo quy định. Việc thiếu thông tin này ảnh hưởng đến công tác theo dõi, quản lý và tham mưu giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, hình thức xử lý đối với 16 cá nhân có liên quan được xác định là rút kinh nghiệm.

Danh sách các cá nhân bị kiểm điểm trách nhiệm

Về khắc phục hậu quả, đối với các diện tích đất rừng bị lấn chiếm tại những địa bàn cũ, gồm 0,13 ha, 1,16 ha, 2,279 ha và 4,869 ha. Trong giai đoạn 2021–2025, các xã trước đây đã triển khai trồng rừng tại một số vị trí bị lấn chiếm; một số vụ việc đã được tổ chức giải tỏa, phối hợp khắc phục và trồng lại rừng.

Tuy nhiên, UBND xã cũng thừa nhận, việc chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp thực hiện biện pháp khắc phục tại một số thời điểm còn hạn chế, chưa quyết liệt, sâu sát. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát từng vị trí để xác định rõ nội dung đã hoàn thành, những vấn đề còn tồn tại và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, làm cơ sở theo dõi, xử lý theo thẩm quyền.

UBND xã Nam Ban Lâm Hà, nhận định: "Những tồn tại, sai phạm phát sinh qua nhiều thời kỳ, liên quan đến trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tham mưu và phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị chủ rừng. Từ kết quả rà soát, địa phương đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp và bảo vệ rừng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, công chức chuyên môn trong kiểm tra địa bàn, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời các hành vi vi phạm"./.