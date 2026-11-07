Kiểm điểm nhóm thiếu niên múa kiếm nhựa, phóng xe quay video đăng lên mạng câu view

Qua xác minh, Công an xã Gia Hiệp xác định 4 thanh thiếu niên cư trú trên địa bàn xã, gồm: C.T.S (SN 2011), N.N.M.K (SN 2011), Đ.A.Đ (SN 2011) và Đ.N.Đ.K (SN 2010) nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, các em trình bày đã tự mua những thanh kiếm nhựa để quay video theo trào lưu có nội dung bạo lực trên mạng xã hội, với mục đích khoe khoang, thu hút lượt xem và tương tác trên TikTok.

Nhóm thiếu niên bị phạt viết kiểm điểm.

Công an xã Gia Hiệp đã yêu cầu các trường hợp liên quan viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm và tự gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội. Đồng thời, Công an mời gia đình, người giám hộ đến làm việc để phối hợp quản lý, giáo dục các em nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.