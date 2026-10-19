Kiểm điểm hạn chế trong công tác cán bộ tại Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Nhiều hạn chế trong công tác cán bộ tại Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. (Ảnh:minh họa)

Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cán bộ tại Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cơ bản thực hiện các quy định pháp luật về công tác cán bộ, từng bước xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra xác định đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, trong thời kỳ thanh tra, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tổ chức một đợt tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, với vòng 2 thực hiện phỏng vấn. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 13, có 15 thí sinh đăng ký, 14 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và 6 người trúng tuyển.

Qua kiểm tra hồ sơ, Thanh tra tỉnh Tây Ninh nhận thấy công tác tuyển dụng viên chức của đơn vị cơ bản được thực hiện đầy đủ theo quy định, từ khâu xây dựng kế hoạch đến tiếp nhận người trúng tuyển. Tuy nhiên, kế hoạch tuyển dụng có một số nội dung về đối tượng ưu tiên chưa bảo đảm quy định.

Cụ thể, kế hoạch sử dụng cụm từ “quân nhân chuyên nghiệp” thay vì “quân nhân chuyên nghiệp phục viên” theo quy định. Đồng thời, kế hoạch đưa trường hợp “con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước” vào diện ưu tiên, trong khi đối tượng này không thuộc diện ưu tiên theo quy định được kết luận thanh tra viện dẫn.

Bên cạnh đó, kế hoạch chưa quy định đối tượng ưu tiên đối với học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị hoặc tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở, được phong quân hàm sĩ quan dự bị và đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

Cơ quan thanh tra cũng xác định mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo thông báo tuyển dụng chưa đúng mẫu quy định do thừa nội dung tại mục ghi chú về quan hệ gia đình. Biên bản mở niêm phong túi đựng đề thi, đáp án thi ghi nội dung “Tiến hành niêm phong…” chưa phù hợp với nội dung công việc thực tế. Ngoài ra, quyết định tuyển dụng thể hiện nội dung viên chức được xếp vào chức danh nghề nghiệp khi chưa đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chưa hợp lý.

Đối với công tác bố trí, phân công nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen thực hiện theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Đơn vị cũng đã ban hành danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2025, năm 2026 theo quy định.

Trong công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý, đơn vị đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện một trường hợp bổ nhiệm nhân sự từ nơi khác, cơ bản bảo đảm quy định. Tuy nhiên, kết luận thanh tra chỉ ra việc sử dụng kết quả nhận xét của chi ủy nơi cư trú định kỳ cuối năm để thay thế ý kiến nhận xét trước khi bổ nhiệm là chưa đúng quy định.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai phong trào thi đua, kiện toàn Hội đồng Thi đua - khen thưởng và thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định.

Năm 2025, đơn vị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 4 tập thể và 59 cá nhân; tặng Giấy khen của Trưởng Ban đối với 2 tập thể và 21 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 20 cá nhân và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với một tập thể.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra xác định đơn vị chưa thực hiện kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Về nguyên nhân, Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho rằng các quy định pháp luật về công tác cán bộ trong thời kỳ thanh tra có nhiều thay đổi, bổ sung và được điều chỉnh bởi nhiều văn bản khác nhau, gây khó khăn nhất định trong quá trình nghiên cứu, cập nhật và tổ chức thực hiện.

Nguyên nhân chủ quan được xác định là bộ phận tham mưu và viên chức phụ trách trực tiếp chưa nghiên cứu đầy đủ, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật về công tác cán bộ; Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan.

Kết luận thanh tra xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Phó Chánh Văn phòng Ban phụ trách Văn phòng và viên chức trực tiếp phụ trách công tác cán bộ.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen chỉ đạo tập thể lãnh đạo rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến những hạn chế này.