Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TPHCM khóa XI, nhiều kiến nghị về quy hoạch, đất đai, hạ tầng giao thông chưa được giải quyết dứt điểm, tiếp tục được cử tri phản ánh.

Tại hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri vừa qua, những bất cập trong tiếp nhận, phân loại, chuyển và theo dõi kiến nghị cũng được chỉ ra.

Theo đó, có kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã vẫn chuyển lên thành phố, có nội dung chưa xác định rõ địa chỉ giải quyết. Việc tiếp nhận hoặc ban hành văn bản trả lời chưa đồng nghĩa kiến nghị đã được giải quyết.

Những kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm chưa thể mặc nhiên xem là khuyết điểm của một cơ quan, cá nhân. Việc tiếp nhận, chuyển xử lý rồi theo dõi kết quả đến cùng cũng cho thấy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cần được đánh giá đầy đủ. Đây cũng là vấn đề cần xem xét trong đợt kiểm điểm cuối năm 2026.

Hướng dẫn 09-HD/BTCTU ngày 15-11-2026 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM yêu cầu đưa kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước và trong năm 2026 vào căn cứ đánh giá.

Công văn 2772-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu tập trung kiểm điểm những vấn đề nổi cộm, nhiệm vụ chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên cơ sở thông tin được kiểm chứng; sau kiểm điểm phải xác định biện pháp, trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

Vì vậy, kiểm điểm cuối năm cần rà lại cả những nhiệm vụ đã được chỉ ra là chậm từ kỳ trước. Với những việc còn dang dở từ năm 2025, bản kiểm điểm năm nay cần cập nhật phần đã làm, phần chưa hoàn thành và biện pháp khắc phục có được thực hiện hay không. Đây là cơ sở để đánh giá những chuyển biến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng năm nào cũng lặp lại những hạn chế cũ.

Tất nhiên, có những công việc chậm do thiếu kinh phí, vướng cơ chế hoặc vượt thẩm quyền; cũng có việc cần nhiều cơ quan cùng giải quyết. Nhưng trong những trường hợp đó, người được giao phụ trách đã chủ động báo cáo, kiến nghị và theo dõi công việc ra sao cũng cần được xem xét.

Ngược lại, nếu các khâu cứ chờ nhau, hồ sơ tiếp tục nằm lại mà không có chuyển biến, việc chỉ ghi nhận chung là khó khăn, vướng mắc sẽ chưa nói hết trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Khi đánh giá, xếp loại năm 2026, những việc đã khắc phục cần được ghi nhận, những hạn chế vẫn còn phải được tính đến. Việc một tập thể, cá nhân đã nhận ra khuyết điểm và đề ra biện pháp sửa chữa chưa có nghĩa khuyết điểm ấy đã được khắc phục.

Kết quả phải thể hiện ở chính công việc được giao, ở những tồn đọng đã được giải quyết và những chuyển biến thực tế sau kiểm điểm.