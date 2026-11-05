Kiểm điểm 2 lãnh đạo phường liên quan vụ 5 hiệu trưởng xuống làm giáo viên

Theo đó, UBND phường đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể lãnh đạo UBND phường, tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội và 5 cá nhân gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và một chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội do thiếu sót trong tham mưu, sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại các trường học.

Trường Tiểu học Kim Đồng mới, phường Quy Nhơn Nam

Đối với 5 hiệu trưởng trước đây được bố trí làm giáo viên, UBND phường đã bổ nhiệm bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng. Bốn trường hợp còn lại gồm bà C.T.H.N, bà N.T.T.H, bà H.T.H.T và ông N.A.V có nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý, thống nhất chuyển sang làm giáo viên.

Trước đó, phường Quy Nhơn Nam sáp nhập 13 cơ sở giáo dục thành 6 trường, giảm số cán bộ quản lý từ 34 xuống còn 19 người, nhân viên kế toán từ 13 xuống còn 8 người. Tuy nhiên, địa phương nhận được nhiều đơn thư phản ánh việc 5 hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên và một số trường có 2 kế toán.

Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai xác định việc bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên tại các trường mới chưa đúng định hướng của UBND tỉnh, yêu cầu địa phương rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Riêng việc bố trí 2 kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Ngô Mây đã được UBND phường Quy Nhơn Nam điều chỉnh, bảo đảm mỗi trường có một kế toán.