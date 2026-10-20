Kiểm danh, kiểm diện thường xuyên để phòng ngừa vi phạm pháp luật

Chủ động phòng ngừa

Tại xã miền núi Kiên Lao, nơi dân cư sống rải rác, địa hình đồi núi chia cắt, công tác quản lý người chấp hành án tại cộng đồng đòi hỏi lực lượng Công an xã phải sâu sát từng thôn, nắm chắc hoàn cảnh của mỗi người. Công an xã thường xuyên duy trì kiểm danh, kiểm diện đối với 19 người chấp hành án treo và 5 trường hợp bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua gặp gỡ trực tiếp, cán bộ công an nhắc nhở việc chấp hành pháp luật, đồng thời lắng nghe, động viên những người từng vi phạm sửa chữa sai lầm, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Công an xã Kiên Lao phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người có uy tín trên địa bàn nắm bắt thông tin về đối tượng trong diện quản lý tại địa phương.

Anh Lý Thành Đạt (sinh năm 1994) ở thôn Cống, xã Kiên Lao, là một trong những trường hợp có chuyển biến tích cực. Anh bị kết án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, với thời gian thử thách 5 năm, hiện làm lao động tự do tại địa phương. Thông qua công tác kiểm danh, kiểm diện kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, Công an xã giúp anh Đạt thực hiện nghiêm nghĩa vụ trong thời gian thử thách, duy trì công việc và ổn định cuộc sống.

Tại xã Biển Động, Công an xã duy trì kiểm danh, kiểm diện định kỳ, kết hợp gặp gỡ để nắm hoàn cảnh và đánh giá việc chấp hành pháp luật của từng trường hợp. Cán bộ công an kịp thời phổ biến quyền, nghĩa vụ, những hành vi bị nghiêm cấm và hậu quả pháp lý khi tái phạm. Đồng thời, vận động người chấp hành án tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động tại địa phương, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm với cộng đồng.

Còn ở xã Bảo Đài, Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quản lý, giáo dục, giúp đỡ 72 trường hợp. Cán bộ phụ trách thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tình hình, kịp thời gọi hỏi những trường hợp có biểu hiện bất thường, chủ động ngăn ngừa nguy cơ phát sinh vụ việc.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, mỗi trường hợp có hoàn cảnh và nguy cơ vi phạm khác nhau đòi hỏi lực lượng chức năng phải đánh giá sát tình hình để lựa chọn biện pháp phù hợp. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 1,5 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại cộng đồng, hơn 4,6 nghìn người thuộc diện quản lý tái hòa nhập cộng đồng và gần 4,7 nghìn trường hợp đang chấp hành án treo. Quy mô quản lý lớn đặt ra yêu cầu phải cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và phối hợp xử lý ngay từ cơ sở.

Gắn quản lý với hỗ trợ

Cùng với kiểm tra, giám sát, hỗ trợ ổn định cuộc sống là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tái phạm. Tại xã Sa Lý, Công an xã đang quản lý 4 trường hợp sau cai nghiện, 8 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng và 7 trường hợp chấp hành án treo. Đơn vị thường xuyên rà soát thông tin, phối hợp với gia đình, các ban, ngành, đoàn thể để giáo dục, giúp đỡ từng trường hợp.

Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 1,5 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại cộng đồng, hơn 4,6 nghìn người thuộc diện quản lý tái hòa nhập cộng đồng và gần 4,7 nghìn trường hợp đang chấp hành án treo.

Thượng úy Vi Văn Trang, Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm, Công an xã Sa Lý cho biết: “Lực lượng công an thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho những người thuộc diện quản lý. Với người chấp hành xong án phạt tù, đơn vị hướng dẫn thủ tục về cư trú, căn cước; tuyên truyền chính sách hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn phát triển sản xuất theo quy định. Công an xã cũng vận động người dân xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện để người từng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”.

Theo anh Nguyễn Văn Ngàn (sinh năm 1991), ở thôn Phong Minh, xã Sa Lý, anh từng bị phạt 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt tù ngày 28/4/2023 và được xóa án tích ngày 21/1/2026. Sau khi trở về địa phương, anh nhận được sự quan tâm, động viên của chính quyền và lực lượng Công an xã. Đến nay, anh Ngàn cùng gia đình phát triển kinh tế với 3,5 ha rừng sản xuất và 3 con ngựa, từng bước ổn định cuộc sống. Trường hợp của anh cho thấy, bên cạnh quyết tâm vươn lên của mỗi người, sự động viên và hỗ trợ phù hợp từ gia đình, địa phương có ý nghĩa thiết thực trong quá trình tái hòa nhập, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Để công tác kiểm danh, kiểm diện phát huy hiệu quả phòng ngừa, thời gian qua, công an các địa phương, phòng nghiệp vụ công an thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, gắn trách nhiệm phối hợp với việc nâng cao chất lượng kiểm danh, kiểm diện góp phần phát hiện sớm nguy cơ, hạn chế tái phạm, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Trung tá Phạm Long Bình, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết: “Công tác kiểm danh, kiểm diện được thực hiện thường xuyên sẽ giúp cán bộ phụ trách đối tượng nắm chắc từng trường hợp để có phương án quản lý chặt chẽ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, các lực lượng cần kịp thời trao đổi, phối hợp xử lý. Đơn vị thường xuyên phối hợp với công an xã, phường phân loại, đánh giá nguy cơ để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp”.

Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò của gia đình, chính quyền và cộng đồng dân cư sẽ tạo sự liên kết trong quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.