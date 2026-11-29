Dữ liệu phân tán khiến doanh nghiệp khó tạo dựng niềm tin với người mua, đồng thời làm tăng chi phí thẩm định và hạn chế khả năng tiếp cận vốn. Vì vậy, việc xây dựng hạ tầng dữ liệu minh bạch, có khả năng kiểm chứng hàng hóa và giao dịch đang trở thành hướng đi để kết nối tài sản thực với dòng vốn, đặt nền móng cho kinh tế on-chain tại Việt Nam.

Khoảng trống dữ liệu và bài toán tiếp cận vốn

Đóng gói bưởi da xanh tại nhà máy Hương Miền Tây, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu -TTXVN

Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam đạt kỷ lục khoảng 70 tỷ USD. Việt Nam cũng là nguồn cung hàng đầu thế giới về cà phê, gạo, hạt điều và trái cây nhiệt đới. Tuy nhiên, lợi thế về sản xuất và quy mô xuất khẩu chưa đồng nghĩa doanh nghiệp có thể khai thác tối đa giá trị hàng hóa trên thị trường quốc tế.

Trong thương mại xuyên biên giới, người mua không chỉ quan tâm chất lượng sản phẩm mà còn cần xác minh nguồn gốc, quy trình sản xuất, vận chuyển và tính xác thực của bộ chứng từ. Thực tế, dữ liệu về từng lô hàng, từ vùng trồng, nhà đóng gói đến hành trình vận chuyển, vẫn nằm rải rác ở nhiều chủ thể, chưa được kết nối thành hệ thống có thể kiểm chứng xuyên suốt.

Khoảng trống thông tin này khiến người mua khó xác minh độc lập những cam kết của nhà xuất khẩu. Khi không đủ cơ sở phân biệt các lô hàng về chất lượng và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, doanh nghiệp khó chứng minh lợi thế sản phẩm, thậm chí có thể chịu áp lực giảm giá hoặc mất đơn hàng.

Trường hợp thanh long là một ví dụ đáng chú ý. Từ mức kim ngạch khoảng 1,3 tỷ USD năm 2018, xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2025 chỉ đạt gần 500 triệu USD, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Sự suy giảm chịu tác động của nhiều yếu tố thị trường và cạnh tranh, nhưng cũng cho thấy năng lực sản xuất chưa đủ để bảo đảm giá trị xuất khẩu. Khả năng chứng minh chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người mua và tạo dựng niềm tin ngày càng có ý nghĩa đối với việc duy trì thị trường.

Không chỉ ảnh hưởng đến tiêu thụ, khoảng trống dữ liệu còn làm tăng trở ngại trong tiếp cận vốn. Với các khoản tài trợ dựa trên đơn hàng, hàng hóa hoặc khoản phải thu xuất khẩu, tổ chức tài chính cần xác minh giao dịch, tình trạng hàng hóa, bộ chứng từ và nghĩa vụ thanh toán của người mua. Khi thông tin nằm ở nhiều đầu mối, bên cấp vốn phải tốn thêm thời gian thu thập, đối chiếu và thẩm định, đồng thời tính đến rủi ro tranh chấp, gian lận chứng từ hoặc tài trợ trùng khoản phải thu.

Chi phí xác minh và quản trị rủi ro có thể được phản ánh vào điều kiện tài trợ, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Ngược lại, hồ sơ hàng hóa minh bạch, được kiểm chứng sẽ giúp người mua có cơ sở đánh giá giá trị sản phẩm và tổ chức tài chính thuận lợi hơn trong thẩm định rủi ro. Khi đó, dữ liệu không chỉ phục vụ truy xuất nguồn gốc mà còn trở thành hạ tầng hỗ trợ giao dịch và kết nối vốn.

Công ty TNHH Công nghệ Mạng lưới Tài chính Hàng hóa (CFN), một trong những thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN), đang hướng đến giải quyết bài toán này thông qua nền tảng kiểm chứng thông tin lô hàng xuất khẩu, kết nối nhà xuất khẩu Việt Nam với người mua quốc tế và các bên cấp vốn.

Nền tảng của CFN kiểm chứng theo bốn lớp, gồm chất lượng hàng hóa, quá trình vận chuyển, từng chứng từ và tính đầy đủ của bộ chứng từ. Mỗi khoản phải thu xuất khẩu được ghi nhận bằng một bản ghi duy nhất trên hệ thống nhằm hạn chế nguy cơ sử dụng trùng khoản phải thu để đề nghị tài trợ nhiều lần.

Theo mô hình này, người mua có thêm cơ sở xác minh thông tin lô hàng, nhà xuất khẩu có thể chứng minh giá trị hàng hóa, còn tổ chức tài chính có thêm dữ liệu phục vụ thẩm định. CFN cung cấp hạ tầng công nghệ và kiểm chứng dữ liệu, không trực tiếp cho vay hay quyết định tài trợ. Các ngân hàng và bên cấp vốn vẫn tự thẩm định, quyết định đối với từng giao dịch.

Nền tảng có sự tham gia của các đối tác như Traydstream trong đối chiếu chứng từ thương mại, Newton trong xác thực dữ liệu, BIDV trong quản lý tài khoản thu và HashKey là đối tác tài chính quốc tế.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc CFN cho biết: Lõi của CFN không phải là cho vay, mà là kiểm chứng trọn vẹn một lô hàng. Khi lô hàng được kiểm chứng, bên cấp vốn trong nước và quốc tế có thể tài trợ nhanh hơn, rẻ hơn cho hàng Việt.

Hàng hóa xuất khẩu – điểm khởi đầu của kinh tế on-chain

CFN là sản phẩm đầu tiên trong định hướng xây dựng nền kinh tế on-chain tại Việt Nam của Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (GOE Alliance). Việc lựa chọn hàng hóa làm điểm khởi đầu xuất phát từ lợi thế nguồn cung của Việt Nam, đồng thời đây là lĩnh vực mà dữ liệu được kiểm chứng có thể chuyển hóa thành giá trị trong hoạt động thương mại và tài trợ.

“Hàng Việt không thiếu chất lượng, hàng Việt thiếu niềm tin được chứng minh. CFN là sản phẩm đầu tiên của GOE trong hành trình xây nền kinh tế on-chain cho Việt Nam, và chúng tôi chọn bắt đầu từ hàng hóa, nơi niềm tin được kiểm chứng có thể biến thành vốn rẻ hơn cho doanh nghiệp ngay hôm nay”, ông Nguyễn Hữu Vũ Khoa, Tổng Thư ký GOE Alliance nhận định.

Trong cách tiếp cận này, kinh tế on-chain hướng đến xây dựng hệ sinh thái trong đó tài sản, giao dịch và dòng vốn được ghi nhận, xác thực minh bạch trên môi trường số. Với hàng hóa xuất khẩu, trọng tâm là tạo lập dữ liệu có thể kiểm chứng, giúp nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và tổ chức tài chính có chung cơ sở đánh giá tài sản và giao dịch.

Khi thông tin về hàng hóa và khoản phải thu được xác thực, các bên có thể giảm bất cân xứng thông tin, thuận lợi hơn trong đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định thương mại, tài trợ. Đây là tiền đề để tài sản thực kết nối sâu hơn với hoạt động tài chính, thay vì phụ thuộc vào quy trình xác minh thủ công, rời rạc.

Những bước triển khai ban đầu của CFN cho thấy mô hình đang được thử nghiệm với các đối tác thương mại và tài chính. RTS, một đơn vị tài trợ thương mại của Hoa Kỳ, công bố ngân sách 200 triệu USD dành cho hàng Việt trong năm 2027 và sẽ tự thẩm định, quyết định từng khoản tài trợ.

Bên cạnh đó, 6 nhà xuất khẩu Việt Nam đã được xác minh trên nền tảng, với kế hoạch xuất khẩu trị giá 12,4 triệu USD trong năm 2027; 3 nhà nhập khẩu quốc tế đã được xác minh, với cam kết mua hàng trị giá 8 triệu USD. Fado Agri và Fresco Group của Ấn Độ đang chuẩn bị giao dịch thanh long đầu tiên thông qua CFN trên hành lang thương mại Việt Nam - Ấn Độ.

Trong năm 2027, CFN đặt mục tiêu đưa 400 triệu USD hàng hóa Việt Nam giao dịch qua nền tảng, trong đó 300 triệu USD được các bên cấp vốn tài trợ trên cơ sở hàng hóa đã kiểm chứng. Mạng lưới dự kiến mở rộng lên 200 doanh nghiệp.

Dù vậy, mô hình chỉ có thể phát huy hiệu quả khi các cam kết ban đầu được hiện thực hóa thành giao dịch và dòng vốn cụ thể. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, cùng với sự tham gia sâu hơn của ngân hàng, tổ chức tài chính và việc mở rộng kết nối sang nhiều mặt hàng, thị trường. Nếu dữ liệu thiếu tính liên thông hoặc không có chuẩn xác thực chung, khả năng kết nối sẽ khó mở rộng vượt ra ngoài từng giao dịch riêng lẻ.

Với VIFC Đà Nẵng, những mô hình như CFN mở ra hướng phát triển các sản phẩm tài chính gắn với hoạt động kinh tế thực. Về dài hạn, khi dữ liệu trở thành cơ sở xác lập niềm tin, hàng hóa Việt Nam không chỉ có thêm điều kiện chứng minh giá trị và duy trì thị trường, mà còn có cơ hội kết nối với các nguồn vốn trong nước và quốc tế với chi phí hợp lý hơn. Đây cũng là giá trị mà hạ tầng kinh tế on-chain hướng đến.