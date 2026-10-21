Kiểm chứng dân chủ ở cơ sở: Nơi gửi gắm những tâm tư của người lao động

Chị Nguyễn Thu Thủy, nhân viên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm nêu kiến nghị tại hội nghị.

Phụ huynh lo thiếu trường công lập

Tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng với công nhân lao động Thủ đô ngày 29/5/2026, chị Nguyễn Thu Thủy, nhân viên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, nêu lo lắng về số lượng trường THPT công lập trên địa bàn xã Gia Lâm.

Theo chị Thủy, nhu cầu cho con em được học trường công lập trong bối cảnh dân số đông đang tạo áp lực lớn đối với phụ huynh và học sinh khi đến tuổi chuyển cấp. Nếu theo học tại các trường dân lập, tư thục, chi phí sẽ cao, không phù hợp với thu nhập của nhiều gia đình công nhân. Vì vậy, chị đề nghị thành phố có kế hoạch tăng số lượng trường, lớp công lập, vừa đáp ứng nhu cầu học tập, vừa bảo đảm chi phí phù hợp với người lao động.

Trả lời kiến nghị này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT) Nguyễn Văn Hiền cho biết, xã Gia Lâm có 28 trường học ở các cấp, trong đó có hai trường THPT công lập là Dương Xá và Cao Bá Quát. Quy mô dân số của xã khoảng 90.000 người.

Theo ông Hiền, quy chuẩn hiện nay quy định cứ từ 30.000 đến 50.000 dân thì bố trí một trường THPT công lập. Xét theo tiêu chí này, số trường tại Gia Lâm cơ bản đáp ứng quy chuẩn về tỷ lệ trường học.

Ông Hiền cho biết, hai trường THPT công lập tại Gia Lâm được giao tổng chỉ tiêu 1.485 chỗ, trong khi số học sinh trong diện xét tuyển được nêu là 1.498. Theo đại diện Sở, ngoài các trường THPT công lập, địa phương còn có trung tâm giáo dục thường xuyên có thể tiếp nhận học sinh.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành giáo dục cũng nhìn nhận tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học tại các khu đô thị, khu nhà ở công nhân đang làm tăng nhu cầu học tập. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với UBND xã Gia Lâm tìm quỹ đất để có thể phát triển thêm trường công lập, đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Chủ tịch Hà Nội gợi ý dùng trụ sở dôi dư làm cơ sở 2

Đối với kiến nghị của công nhân về việc tăng thêm trường, lớp công lập, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương nhanh chóng tìm phương án tạo thêm số lượng lớp học công lập để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng gợi ý có thể sử dụng quỹ đất, trụ sở dôi dư tại xã Gia Lâm để hình thành cơ sở 2 của một trường THPT công lập. Khi có địa điểm phù hợp, các cơ quan liên quan có thể tính toán việc bổ sung lớp học và tuyển dụng giáo viên.

Đây là phương án được nêu tại cuộc đối thoại nhằm tăng khả năng tiếp nhận học sinh mà không nhất thiết phải chờ xây dựng một trường hoàn toàn mới. Tuy nhiên, để triển khai cần xác định cụ thể địa điểm, khả năng chuyển đổi công năng, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu giáo viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (giữa) chủ trì Hội nghị “Chủ tịch UBND Thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026”.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn Thu Thủy cho biết, chị và nhiều gia đình công nhân vẫn mong muốn địa phương có thêm trường THPT công lập để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con em học tập, giảm áp lực chi phí đối với những gia đình có thu nhập còn hạn chế.

Việc đầu tư xây dựng thêm trường học hoặc hình thành cơ sở 2 của một trường THPT công lập là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ rà soát quỹ đất, đánh giá nhu cầu học sinh, phương án đầu tư đến việc bố trí cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Vì vậy, đây không phải là công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn hay ngay sau một cuộc đối thoại.

Việc lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục ghi nhận kiến nghị, định hướng rà soát quỹ đất và nghiên cứu phương án bổ sung trường, lớp là cơ sở để các cơ quan liên quan tiếp tục xem xét, từng bước tháo gỡ khó khăn. Người lao động kỳ vọng quá trình này sẽ được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em trên địa bàn.

Nhiều kiến nghị khác về bảo hiểm, an sinh và nhà ở

Ngoài vấn đề trường học tại Gia Lâm, hội nghị ngày 29/5 còn ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động và phát triển nhà ở xã hội.

Với hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, người lao động phản ánh một số trường hợp giấy nghỉ hưởng chế độ hoặc giấy ra viện đã được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử nhưng khi làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau, thai sản vẫn phát sinh vướng mắc. Người lao động phải quay lại cơ sở khám chữa bệnh để xin xác nhận theo cách truyền thống, mất thêm thời gian và công sức.

Trả lời tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến cho biết Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang hoàn thiện, nâng cấp và đồng bộ hệ thống phần mềm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử. Trong thời gian chờ hoàn thiện, Bảo hiểm xã hội thành phố đã báo cáo, xin ý kiến về việc phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để cấp hồ sơ giấy hợp lệ theo quy định hiện hành, bảo đảm giải quyết chế độ cho người lao động không bị gián đoạn.

Về đào tạo nghề và kỹ năng số, công nhân đề nghị tăng kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất. Đại diện Sở Nội vụ Hà Nội thông tin về các chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đối với nhà ở xã hội, người lao động đề nghị thành phố quan tâm quỹ đất, đẩy nhanh các dự án và phát triển nhà ở có chi phí phù hợp. Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin về định hướng quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án đang được triển khai trên địa bàn.

Những nội dung trên cho thấy các kiến nghị tại hội nghị có phạm vi rộng, từ thủ tục hành chính đến các nhu cầu dài hạn về giáo dục, nhà ở và việc làm. Mỗi nội dung có tiến độ xử lý riêng, có việc đang được hoàn thiện hệ thống, có chính sách mới ở bước dự thảo, có vấn đề cần tiếp tục rà soát phương án thực hiện.