Kiếm 7.500 USD/tháng nhờ làm nghề chỉ 70 người có chứng chỉ

Sinh viên Trung Quốc Fu Donghua thu hút sự chú ý khi theo đuổi nghề đóng móng ngựa. Ảnh: Baidu.

Fu Donghua, sinh viên năm thứ tư khoa Cưỡi ngựa, thuộc Đại học Kinh doanh Vũ Hán, lấy chứng chỉ thợ đóng móng ngựa cấp sơ cấp vào tháng 4. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ngựa Trung Quốc, nước này hiện chỉ có 70 người được cấp chứng chỉ hành nghề. Fu là người trẻ nhất trong số đó, đồng thời là người duy nhất vẫn đang học đại học, Jimu News đưa tin.

Thợ đóng móng ngựa sẽ phụ trách cắt tỉa, xử lý móng, lắp móng sắt và điều chỉnh góc đóng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài thời gian thi đấu của ngựa.

"Đóng móng ngựa cũng giống như đi giày chạy bộ cho ngựa, giúp chúng có lớp đệm giảm chấn", Fu giải thích. Theo anh, một bộ móng sắt có thể sử dụng trong khoảng 40 ngày.

"Đây là công việc vất vả. Nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng tôi quyết tâm theo đuổi nghề này đến cùng", anh nói.

Trong quá trình làm việc, người thợ phải kẹp móng ngựa giữa hai chân, cúi người và liên tục thay đổi dụng cụ. Họ phải giữ tư thế cúi gập trong nhiều giờ. Sau những buổi làm việc kéo dài, nhiều người thậm chí khó có thể đứng thẳng lưng.

"Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất có thể nên vẫn tiếp tục công việc. Thầy đã tận tình chia sẻ kiến thức với tôi, vì vậy tôi phải trân trọng cơ hội này và học hỏi nhiều nhất có thể", Fu chia sẻ.

Trong quá trình làm việc, người thợ phải kẹp móng ngựa giữa hai chân, cúi người và liên tục thay đổi dụng cụ. Ảnh: Baidu.

Khi mới bắt đầu học nghề, Fu được yêu cầu dành nửa tháng để gọt gỗ. Bài tập này nhằm rèn sức mạnh, đồng thời giúp anh kiểm soát tốt hơn hướng và góc thao tác. Ngoài kỹ thuật, người thợ còn phải biết cách tiếp xúc với ngựa trước khi bắt đầu xử lý móng. Fu cho biết việc vỗ nhẹ vào cổ, chạm vào mặt, mũi và hàm có thể giúp con vật dần thư giãn. Người thợ cũng cần ôm chân ngựa để chúng quen với việc được chạm vào.

Chấn thương là điều khó tránh khỏi trong quá trình học nghề. Ngay trong tháng đầu tiên, Fu bị một chiếc đinh đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến xương lộ ra ngoài. Anh phải mất hai tuần mới hồi phục.

Tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra khi một con ngựa giẫm lên bàn chân trái của anh. Chân sưng to đến mức anh không thể ra khỏi giường trong hai tuần. Dù vậy, Fu vẫn kiên trì và đặt mục tiêu lấy chứng chỉ thợ đóng móng ngựa cấp cao.

"Thầy tôi đã làm việc trong ngành này suốt 30 năm nhưng vẫn nói rằng mình còn phải học hỏi. Tôi sẽ nỗ lực như thầy, tiếp tục rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua thực hành", anh nói.

Thầy của Fu, ông Li Jixin, cho biết chi phí cho mỗi lần đóng móng ngựa thường từ 500 nhân dân tệ trở lên. Ông tin sau khi tốt nghiệp, học trò có thể kiếm được khoảng 1.500 USD mỗi tháng (khoảng 38 triệu đồng).

Mức thu nhập của những người có kinh nghiệm trong nghề còn cao hơn. Ông Wang Qingbo, một thợ đóng móng ngựa lâu năm tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, kiếm được 6.000-7.500 USD mỗi tháng (155-192 triệu đồng).

"Người ngoài nhìn chúng tôi cắt tỉa móng ngựa có thể nghĩ đó là công việc thư giãn, nhưng thực tế rất mệt mỏi. Không nhiều người có thể chịu đựng được những vất vả này", ông Vương nói.

Câu chuyện của Fu khiến nghề đóng móng ngựa, một lĩnh vực ít được chú ý, trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng nhận xét: "Thành thật mà nói, đây là công việc có thu nhập tốt nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Một cú đá của ngựa có thể khiến người thợ gãy xương, thậm chí bị liệt".

Người khác cho rằng "nghề càng ít người làm càng hấp dẫn vì không có nhiều đối thủ cạnh tranh".