Kiếm 3,5 tỷ đồng/tháng, người phụ nữ trả lương và tiền tiêu vặt cho chồng

Nữ triệu phú Annie Knight và chồng kém tuổi. Ảnh: The Sun

Nữ triệu phú Annie Knight (29 tuổi) kết hôn với Henry Brayshaw (28 tuổi) vào ngày 1/10 trong một đám cưới xa hoa trị giá 94.000 bảng Anh (hơn 3,2 tỷ đồng).

Dù đã dự định ký thỏa thuận tiền hôn nhân, cặp đôi quyết định hoãn việc này vì thủ tục khá tốn kém và phức tạp. Sau khi tham khảo ý kiến 2 luật sư, họ được biết vẫn có thể lập thỏa thuận tài chính sau khi kết hôn nên không cần vội vàng hoàn tất trước đám cưới, theo The Sun.

Annie cho biết, cả hai đều lớn lên trong gia đình có cha mẹ ly hôn và từng chứng kiến những tổn thương mà chuyện này gây ra. Vì vậy, họ muốn chuẩn bị trước để hạn chế những tranh chấp tài chính nếu hôn nhân không diễn ra như mong đợi.

Đáng chú ý, nữ triệu phú khẳng định thỏa thuận này không chỉ nhằm bảo vệ tài sản của cô mà còn bảo đảm quyền lợi cho chồng.

Annie từng tiết lộ thu nhập khoảng 104.000 bảng Anh (3,5 tỷ đồng) mỗi tháng. Cô cũng là người đề nghị Henry nghỉ công việc trước đây để tập trung cải thiện sức khỏe tinh thần và hỗ trợ công việc cho vợ.

Theo Annie, nếu hai người chia tay sau vài năm, cô không muốn chồng rơi vào cảnh khó khăn vì đã từ bỏ sự nghiệp riêng, không có nguồn thu nhập ổn định và phải bắt đầu lại từ đầu.

Cô cũng tính đến khả năng gia đình có 2 hoặc 3 con trong tương lai. Nếu Henry ở nhà chăm sóc các con suốt 10 năm, anh có thể gặp nhiều bất lợi khi quay lại thị trường lao động.

Mẹ chồng của Annie từng dành 20-30 năm ở nhà nội trợ và gặp nhiều khó khăn khi phải đi làm trở lại. Cô không muốn chồng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trong khi đó, Henry cho biết, nghỉ việc là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời.

"Annie là trụ cột duy nhất và quan trọng nhất trong gia đình chúng tôi và đó là một điều may mắn. Tôi sẽ không thể vượt qua được cơn nghiện và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy", Henry chia sẻ.

Hiện tại, hai người không gộp chung tài khoản ngân hàng, nhưng Annie trực tiếp quản lý tài chính của chồng. Henry hỗ trợ công việc của vợ và nhận lương hàng tháng từ công ty của cô. Tuy nhiên, anh không được trực tiếp truy cập vào tài khoản nhận lương.

Annie sẽ đưa một phần lương cho anh để chi tiêu và một phần lương sẽ dùng đầu tư sinh lời.

Cách sắp xếp này khiến cặp đôi nhận không ít lời chỉ trích. Một số người cho rằng Henry phụ thuộc kinh tế vào vợ và không đảm nhận vai trò trụ cột tài chính trong gia đình.

Tuy nhiên, Annie cho rằng những người bên ngoài không hiểu hết những đóng góp của chồng đối với công việc và cuộc sống của cô.

Henry cũng khẳng định anh không cảm thấy tự ti khi vợ kiếm được nhiều tiền hơn. Theo anh, điều quan trọng trong hôn nhân là cả hai cùng hướng đến lợi ích của gia đình, bất kể ai là người có thu nhập chính.